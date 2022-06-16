شاهد .. متصلة : لا أشعر بالسعادة في العلاقة مع زوجي أعمل إيه ؟؟ .. هبة قطب تكشف للزوج مايجب عليه ان يفعله كل ليلة !

انت الان تتابع خبر متصلة : لا أشعر بالسعادة في العلاقة مع زوجي أعمل إيه ؟؟ .. هبة قطب تكشف للزوج مايجب عليه ان يفعله كل ليلة ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/16 الساعة 07:10 صباحاً | (عمار النجار)

اشتكت متصلى تدعى دينا من عدم رجولة زوجها وانه بينما قبل أي علاقة، وذلك في اتصال مع الدكتورة هبة قطب، استشارى العلاقات الزوجية.

وقالت دينا: "إنها متزوجة من عامِِ نصف ولا تشعر بالسعادة في العلاقة الزوجية، وكل ما أحاول أدور على حل يقولو لي العيب منك، وهو يشعر أن الموضوع جاء على رجولته، مع إن الموضوع ليس له علاقة".

وردت الدكتورة هبة قطب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نشوى مصطفى، في برنامج «بنت البلد»، على قناة «المحور»، أن المجتمع يُفكر بشكلِِ خاطئ لا يُسلط الضوء على مثل تلك المشكلات.

وتابعت "هبة قطب" قولها: "علينا أن نعترف أن هناك مشكلة ونحلها مع بعض أو مع متخصص في العلاقات، وعلى الزوج أن يتعاون مع الزوجة لإيجاد حل للمشكلة".