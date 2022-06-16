شاهد .. مليونير قطري يصدم النجم المصري محمد أبو تريكة بهدية ضخمة تكفيه طول حياته.. لن تصدقوا ما هي الهدية !!

انت الان تتابع خبر مليونير قطري يصدم النجم المصري محمد أبو تريكة بهدية ضخمة تكفيه طول حياته.. لن تصدقوا ما هي الهدية !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/16 الساعة 06:40 صباحاً | (عمار النجار)

قام اللاعب المصري السابق محمد أبوتريكة في وقت سابق، بافتتاح متجرًا جديدًا للبذل الرجالية في قطر.

وبحسب ما نشرته الصحافة فقد تم افتتاح المحل بالتعاون الإعلامي القطري، محمد سعدون الكواري، ومصمم الأزياء التركي، باريش كوربال في العام 2018م.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي حينها عدة صور من حفل الافتتاح، ظهر فيها مع شريكيه، الكواري وكوربال، حيث كان من المتواجدين في الحفل اللاعب المصري المعتزل والمحلل الرياضي، وائل جمعة.

إلا أن روايات أخرى تم تداولها حينها، وهي أن المحل الفخم والذي يقدر بملغ مالي كبير والذي سيكفي معيشة أبو تريكه مدى حياته، كان هدية من رجل أعمال قطري لأبو تريكه، خاصة مع نشاطاته الرياضية هناك، وأبرزها تعيينه سفيراً للجنة العليا لكأس العالم القادم في 2022م، وقد عبر المتابعون أن هذه الهدية يتمناها أي شخص في العالم.

وكان الكواري قد نشر عبر حسابه دعوة لحضور حفل الافتتاح، حيث كتب: "يسرنا أن نتوجه بالدعوة للجميع لحضور الافتتاح الرسمي لمحلنا باريش بيسبوك في اللؤلؤة قطر بالشراكة مع المصمم التركي باريش كوربال.. بالأصالة عن نفسي و نيابة عن أخي العزيز الكابتن محمد أبوتريكة أدعوكم للحضور في محلنا في اللؤلؤة".

ثروة أبو تريكة

لكن، كم تبلغ ثروة محمد أبو تريكة؟ وما هي مشاريعه التجارية وأعماله الخيرية؟ الإجابة تجدها في الأسطر التالية.

ما هي ثروة محمد أبو تريكة؟

لا يتم الإعلان بشكلٍ رسمي عادةً في الوطن العربي عن ثروات اللاعبين، لكن هناك بعض المصادر التي يمكن أن نتعرف من خلالها على ثروة أبو تريكة.

في عام 2008، نقلت إحدى المواقع المصرية تقرير عن مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، أشار إلى أن ثروة محمد أبو تريكة تقدر بحوالي 10 ملايين يورو، وجاء حينها في المركز 29 بين أغنى لاعبي كرة القدم في العالم.

لكن التقرير الأخير الذي خرج عن ثروة أبو تريكة كان في العام الماضي، والذي أكد أن ثروة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق تقدر بحوالي 23 مليون جنيه مصري.