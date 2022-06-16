شاهد .. هل توقعتم كم يبلغ سعر فستان الفنانة نانسي عجرم الذي ارتدته في حفلها في باريس ؟؟ رقم خيالي ولن تصدقة ! (فيديو)

انت الان تتابع خبر هل توقعتم كم يبلغ سعر فستان الفنانة نانسي عجرم الذي ارتدته في حفلها في باريس ؟؟ رقم خيالي ولن تصدقة ! (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/16 الساعة 06:10 صباحاً | (عمار النجار)

تألقت الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ خلال حفلها الذي أحيته في قاعة الاولمبيا في العاصمة الفرنسية باريس.



واختارت نانسي لهذا الحفل المميز فستاناً طويلاً من قماش الحرير باللون الأحمر من دون أكمام، فيه كاب وحزام باللون ذاته، من توقيع المصمم اللبناني العالمي ​إيلي صعب​ من ضمن مجموعة لـ ربيع وصيف 2022.



وحسب الموقع الالكتروني الخاص بالمصمم فقد وصل سعر هذا الفستان إلى 5900 دولار اميركي.



ومن المعروف ان نانسي تحب تصميمات إيلي وهي تختار اطلالاتها من مجموعاته بشكل مستمر لحفلاتها ومناسباتها.