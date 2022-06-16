شاهد .. النجمة المصرية ’’ميار الببلاوي‘‘ تحزن الملايين بالخبر المبكي !! والجمهور يطلب الله أن يصبّر قلبها !! (تفاصيل ما حدث)

انت الان تتابع خبر النجمة المصرية ’’ميار الببلاوي‘‘ تحزن الملايين بالخبر المبكي !! والجمهور يطلب الله أن يصبّر قلبها !! (تفاصيل ما حدث) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/16 الساعة 05:40 صباحاً | (عمار النجار)

طلبت الاعلامية والممثلة المصرية ​ميار الببلاوي​ من متابعيها الدعاء لها في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكشفت ميار الببلاوي انها تمر بحالة نفسية سيئة وان علاقتها بزوجها وابنها ليست على ما يرام، مؤكدة أنها تعاني من انقباض في القلب.

ونشرت الببلاوي، صورة لها عبر شاطئ البحر، وعلّقت: "بسم الله الرحمن الرحيم، من امبارح مخنوقة وقلبي مقبوض وعصبية جدا ومليش نفس لأي شغل نهائي، ولا عاوزة أرد على الموبايل ولا أكلم حد، ومتخانقة مع جوزي، وابني عنده امتحانات وبرضه مضايقاه، ومش فاهمة فيا إيه عمالة أعيط، ومش بقدر أتحرك علشان رجلي".

ضافت: "عمالة أستغفر وأقرأ قرآن وأصلي بس مش طايقة أكلم حد ولا حد يكلمني، ومع كده حاسة بوحدة فظيعة، مفيش أي حاجة ليها طعم، باكل علشان ابني ياكل بس، ومفيش أي متعة ولا فرحة، بقالي كام يوم في حالة ربنا ما يحكمها على حد".

مضيفة: "حتى برنامجي وحلقة بكره مليش نفس خالص ومش طايقة شغلي، وكل ما حد يكلمني على ريفيو اعتذر، ولما جيت أصور رجلي اتلوت".

تابعت: "البيت يضرب يقلب لا عاوزة أنضف ولا أغسل ولا أطبخ ولا طايقة البيت، ولا عاوزة أخرج منه خالص من أوضتي تحديدا، وكأن بيتي أوضة واحدة، وبحضر للمعرض بتاعي والناس بتكلمني أعيط ومردش، أنا حتى رحت لماما وشكيتلها بس برضه مرتحتش، فيا إيه يارب، ادعولي بالله عليكم".

وكانت الفنانة ميار الببلاوي، كشفت عن تعرضها لواقعة التواء قدمها أثناء خروجها من قناة "الشمس" التي تعمل بها، ما أدى إلى صعوبة حركتها، والشك في أنها كُسرت.

ميار الببلاوي ولدت في 24 ديسمبر 1972، تخرجت في كلية الآداب، وبدأت حياتها الفنية كممثلة إعلانات، ثم انتقلت إلى السينما والتليفزيون، وارتدت الحجاب.