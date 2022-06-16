شاهد .. شيء لا يخطر على عقل.. هذا ما عثر عليه عدد من الأشخاص أثناء رحلة لصيد الأسماك في البحر !! (فيديو سيصدمك)

انت الان تتابع خبر شيء لا يخطر على عقل.. هذا ما عثر عليه عدد من الأشخاص أثناء رحلة لصيد الأسماك في البحر !! (فيديو سيصدمك) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/16 الساعة 03:40 صباحاً | (عمار النجار) وثق مقطع فيديو عثور شبان في رحلة لصيد الأسماك على تيس في وسط البحر. وأظهر الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي تواجد الشبان على مركب وسط البحر والتيس وسط الأمواج. وأبان الفيديو قيام الشبان بإنقاذ التيس وسحبه بواسطة حبل إلى المركب وردد أحدهم قائلا " مو مشكلة" بينما تعالت ضحكات موثق المقطع.