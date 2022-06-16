شاهد .. الزعيم عادل إمام يصدم نادية الجندي ويكشف بالتفصيل ما حدث بينهما خلف كواليس فيلم خمسة باب.. وهكذا ردت الأخيرة !

انت الان تتابع خبر الزعيم عادل إمام يصدم نادية الجندي ويكشف بالتفصيل ما حدث بينهما خلف كواليس فيلم خمسة باب.. وهكذا ردت الأخيرة ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/16 الساعة 03:10 صباحاً | (عمار النجار)

نشرت الممثلة المصرية ​نادية الجندي​ صورة قديمة لها من فيلم ​خمسة باب​، وظهر بالصورة عدد كبير من الممثلين بينهم الممثل المصري ​عادل إمام​ والممثل المصري ​فؤاد المهندس​.

وأرفقت نادية الصورة بتعليق كتبت فيه:" من أجمل أفلامي اللي بعتز بيها خمسة باب كان معايا أهم نجمين عادل امام و فؤاد المهندس وأن الثالوث ده والتوليفة دي لن ولم تتكرر مرة ثانية في تاريخ صناعه السينما المصرية.

أضافت: "كنت سعيدة جداً بهذا اللقاء والتجمع الجميل ده وكنا جميعاً في حالة حب وإنسجام عشان كدا العمل ظهر العمل للجمهور بشكل جميل وحقق نجاح كبير وأعلى توزيع للخارج في تاريخ صناعة السينما، وحقق مكاسب رهيبة من توزيع سوق الفيديو ومعانا الفنان فؤاد احمد والمنتج الجريء محمد مختار اللي قدر يجمع هذا الثلاثي في عمل واحد".

من جانبه تحدث الفنان عادل إمام عن الفنانة نادية الجندي وما تفعله في كواليس أفلامها خوفاً من الحسد، وذلك من خلال فقرة عرضت عليها خلال استضافتها في برنامج "أنا وأنا".

عادل إمام قال عن نادية الجندي إنها تخشى من الحسد، وخلال مشاركته لها في فيلم "خمسة باب"، فوجئ عند دخوله للاستوديو برائحة بخور منتشرة في كل مكان، وأثناء سيره وجد سائل أشبه بالمخاط يسيل على راسه، مما دفعه للسؤال عنه.

وقال عادل إمام أن أحد العاملين في المكان كشف له سر هذه الطقوس، وهي أن نادية الجندي تخشى من الحسد لهذا تقوم بهذه الأمور.

وتابع عادل إمام حديثه بأنه من الرغم من طقوس نادية الجندي التي تتبعها منعاً للحسد، إلا أن المفاجأة أن فيلم "خمسة باب" هو العمل الوحيد الذي تم منعه بأمر قضائي.

وعلقت نادية الجندي على كلام عادل إمام بالضحك، مؤكدة على إنه يحب أن يطلق "إفيهات" وأن الأمر لم يكن بهذه الصورة، مضيفة إنها بالفعل تستعمل البخور يوم الجمعة لتبخير المكان، ولكن هو بالغ في وصفه من أجل الضحك.