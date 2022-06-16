شاهد .. فيديو غريب.. شخص يوقظ النجمة ’’اليسا‘‘ من نومها ليسألها هذا السؤال الذي سيصدمك !! (اتفرج الفيديو)

انت الان تتابع خبر فيديو غريب.. شخص يوقظ النجمة ’’اليسا‘‘ من نومها ليسألها هذا السؤال الذي سيصدمك !! (اتفرج الفيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/16 الساعة 02:40 صباحاً | (عمار النجار)

تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وصفوه بالغريب ظهرت فيه الفنانة اللبنانية اليسا أثناء نومها في سريرها بينما قام احد الاشخاص بايقاظها ليسألها عن موعد الالبوم الجديد.

وتظهر اليسا في الفيديو نائمة بينما كان يوقظها مصور الفيديو قائلا “اليسا الالبوم امتى؟” لترد عليه مستغربة “ولو البوم شو؟ نحنا مش عنا حفلة؟”.





ومع تكرار السؤال قالت اليسا: “لا لسه بدري وما لكش دعوى على كل حال” ثم تابعت “في وقت نام بعد شوي؟”.

وقد انتقد احدهم فكرة الفيديو قائلا “مين صاحب هالفكرة الذكية؟ يلي بدو يقنعنا إنو هالمشهد عفوي؟ إنو هي الوس اذا حدا طلع عالمسرح ياخد صورة معها ممكن تعملو همروجة تحرمو يعيدها مرة تانية ويارب تنجينا بدا تسمح لحدا يفوت عليها عالغرفة هي ونايمة ليسألها عن الألبوم إلا اذا عاملي هالشي لجماعة تيك توك”.

كما ظهرت اليسا في مقطع اخر وهي تأكل في السرير ليسألها مصور الفيديو: “اليسا بتاكلي ايه قبل الحفلة؟” لترد عليه بإظهار طبق من الايس كريم.