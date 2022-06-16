شاهد .. مصرية تقوم بعمل فاضح ومحرم شرعاً مع مسن في سلم العمارة.. لن تصدق ما تراه عيناك !! (فيديو)

انت الان تتابع خبر مصرية تقوم بعمل فاضح ومحرم شرعاً مع مسن في سلم العمارة.. لن تصدق ما تراه عيناك !! (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/16 الساعة 01:40 صباحاً | (عمار النجار)

استغلت سيدة مصرية عديمة الاخلاق ، طيبة رجل مصري كبير السن ، وتمكنت من سرقة جواله الذي كان يحمله معها . وقد ساعدتها في ذلك العمل الصادم سيدة اخرة ، وقاما بخداع الرجل المسن لسرقة هاتفه النقال.

ورغم ان الرجل كان طيبا، وتصرف بكل اخلاق ، حيث سارع لمساعدة السيدة التي تظاهرت بالوقوع ، الا ان ذلك لم يشفع له ، فقامت بسرقته بحيلة قذرة تم الاعداد والتخطيط لها مسبقا

وأظهر مقطع فيديو، نساء ينفذن خطة ماكرة لسرقة جوال مسن في مصر.

ورصد الفيديو، سيدة تسقط على الأرض أثناء صعودها سلالم إحدى العمائر، مما دفع رجل مسن لمساعدتها كي تستعيد توازنها فأمسك بيديها حتى تقف.

وأوضح الفيديو، امرأة أخرى تقف خلف المسن وتضع يدها في جيبه وتسرق جواله أثناء مساعدته السيدة التي سقطت أرضاً ثم لاذت بالفرار.