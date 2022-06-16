أخبار اليمن : الشريف يرأس إجتماعا تنظيميا لمؤتمر محافظة صنعاء

الشريف يرأس إجتماعا تنظيميا لمؤتمر محافظة صنعاءترأس الشيخ / خالد عبدالوهاب الشريف، الامين العام المساعد للشئون التنظيمية اجتماعا تنظيميا مشتركا لقيادة فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة صنعاء وفرع المؤتمر بمديرية الحصن يوم الاربعاء 15 يونيو الجاري، جرى خلاله مناقشة الوضع التنظيمى والمشاكل التى تواجه الانشطة التنظيمية.

وفي الإجتماع شدد الامين العام المساعد على أهمية تفعيل الاتصال والتواصل بين مختلف التكوينات، مجددا التأكيد على مواقف المؤتمر الشعبي العام من مختلف القضايا، وتمسكه بالثوابت الوطنية، والحفاظ على مكتسبات الثورة والجمهورية والوحدة والدفاع عنها والتصدي لاي عدوان خارجي.

من جانبه عبّر رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة صنعاء، الشيخ / محمد بشير، عن شكره للأمين العام المساعد للشئون التنظيمية وقيادة المؤتمر على اهتمامهم بالفروع وتلمس مشاكلهم.

حضر الاجتماع الاستاذ صالح خميس، نائب رئيس فرع المؤتمر بمحافظة صنعاء- المسئول التنظيمى، والاستاذ محمد الدباء، مسئول الرقابة التنظيمية بفرع المحافظة، والاستاذ على اليدومى رئيس فرع المؤتمر بمديرية الحصن، والمهندس عبدالباسط الدباء مسئول الرقابة بفرع مديرية الحصن، وعدد من أعضاء قيادة فرع المؤتمر بمديرية الحصن.

