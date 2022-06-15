شاهد .. لن تصدقوا كيف ظهرت شقيقة محمد صلاح المحجبة بجانبه وأذهلت الجميع بجمالها والذي غلب جمال ياسمين صبري ! (صورة)

انت الان تتابع خبر لن تصدقوا كيف ظهرت شقيقة محمد صلاح المحجبة بجانبه وأذهلت الجميع بجمالها والذي غلب جمال ياسمين صبري ! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/16 الساعة 12:10 صباحاً | (عمار النجار)

إنتشرت مؤخراً صورة شقيقة محمد صلاح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث تداولها رواد السوشيل ميديا بشكل واسع.

وظهرت رباب شقيقة محمد صلاح معه بعد أن دعاها هي وعائلته لحضور مباراة ليفربول.

وهي من المرات النادرة الذي يظهر محمد مع شقيقته أمام الأضواء حيث يحرص النجم المصري على بقاء عائلته بعيدة عن الإعلام.

الجدير ذكره أن محمد صلاح على جائزة هداف الدوري الإنجليزي لعام 2022، للمرة الثالثة في تاريخه وبعدد 23 هدف.