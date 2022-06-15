شاهد .. تسريب صور صادمة للنجمة المصرية ’’شيرين عبد الوهاب‘‘ من دون مكياج.. لن تستطيعوا التعرف عليها ! (اتفرج)

انت الان تتابع خبر تسريب صور صادمة للنجمة المصرية ’’شيرين عبد الوهاب‘‘ من دون مكياج.. لن تستطيعوا التعرف عليها ! (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/15 الساعة 11:40 مساءً | (عمار النجار)

أثارت صور تم نشرها للنجمة شيرين عبد الوهاب بعد عودتها إلى زوجها حسام وحبيب وقد ظهرت فيها من دون مكياج الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل.

صور شيرين عبد الوهاب من دون مكياج نشرها الشاعر أيمن بهجت قمر عبر صفحته وعلق عليها قائلاً: “ان شاء الله هتسمعوا احلى اغاني مع شيرين”.

الصور لم تمر مرور الكرام وأثارت استياء رواد مواقع التواصل حيث ظهرت شيرين وكأنها متعبة جداً رغم ابتساكنها في الصور.

وتعرض أيمن للكثير من الانتقادات على نشره مثل هذه الصور لشيرين وأنها لا تليق بصورتها أبداً.