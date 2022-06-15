شاهد .. زوج دخل الى منزلة فوجد زوجته تمارس «العلاقة» مع جارتها.. وما فعله لا يخطر على عقل إبليس !!

انت الان تتابع خبر زوج دخل الى منزلة فوجد زوجته تمارس «العلاقة» مع جارتها.. وما فعله لا يخطر على عقل إبليس !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/15 الساعة 11:10 مساءً | (عمار النجار)

تمكنت أجهزة الأمن في تونس، من القبض على تونسي قام بقتل زوجته قبل اسابيع قليلة بواسطة سكين، بحجة شذوذها جنسياً.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد تمكنت فرقة الشرطة العدلية وإطارات مركز الأمن الوطني بضاحية المرسى الغربية من القبض على القاتل البالغ من العمر 52 عاماً، بينما تبلغ الضحية 39 عاماً، وفق بلاغ وزارة الداخلية.

وقال الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للأمن الوطني العميد وليد حكيمة في تصريح لإذاعة موزاييك اف ام التونسية إن قاعة العمليات بالجهة تلقت إشعارا يفيد بوصول مستشفى المنجي سليم المرسى امرأة متعرضة للعنف الشديد، وفارقت الحياة جراء تعرضها لخمس طعنات في مناطق مختلفة من جسمها.

وكشفت التحقيقات أن سبب الجريمة يعود إلى خلافات عائلية بعد ادعاء الزوج اكتشافه شذوذ زوجته جنسياً بعد سنوات من الزواج.

طعنها ثم نقلها إلى المستشفى وعلى إثر ذلك قام الزوج صباح الاثنين بطعن زوجته في منزلهما الكائن بمنطقة البحر الأزرق في المرسى الغربية، بآلة حادة (سكين)، ثم نقلها بسيارته الخاصة إلى مستشفى المنجي سليم، ولاذ بالفرار.

وتمكنت فرقة الشرطة العدلية ومركز الأمن الوطني بالمرسى الغربية من التعرف على مكان تواجد الزوج القاتل بمحيط المستشفى والقبض عليه.

وبتقديمه إلى مقر فرقة الشرطة العدلية واستنطاقه، اعترف الزوج بارتكابه جريمة القتل، مؤكدا أنه أقدم على ذلك على خلفية ميولاتها الجنسية، وفق تعبيره.

وتم حجز أداة الجريمة (سكين) بعدما عثر عليها في موقع الجريمة، وتم بالتنسيق مع ممثل النيابة العمومية الإذن بالاحتفاظ بالمتهم وتوجيه تهمة القتل العمد له.

(كلنا رفقة) وفي سياق آخر، شهدت تونس جريمة قتل مشابهة رمضان الماضي، أثارت غضباً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وغزا هاشتاج (كلنا رفقة) حينها تونس.

وذلك بعدما لقيت الشابة التونسية رفقة الشارني مصرعها على يد زوجها رميا بالرصاص في ليلة القدر.

وذكرت وسائل إعلام تونسية آنذاك أن رجل أمن أقدم على قتل زوجته رفقة بإطلاق النار عليها من مسدسه الخاص بالعمل، والذي اصطحبه معه للمنزل.

وكانت الضحية رفقة (26 عاماً)، قد لجأت إلى الشرطة قبل يومين من مقتلها، لكنها تنازلت عن حقها في مقاضاة زوجها جراء العنف الذي تعرضت له.

وقدمت الزوجة المغدورة قبل قتلها بلاغا إلى الشرطة التونسية بمحافظتها الكاف مع شهادة طبية توثق مكوثها 21 يوما للعلاج في مستشفى بسبب الضرر الجسدي الذي سببه لها العنف الزوجي.

انتقم منها بعد محاكمته بتهمة العنف وفي يوم 7 مايو، مثل الزوجان أمام القضاء وتنازلت رفقة شارني عن حقها الشخصي في مقاضاة زوجها، لكن الأخير رفع مسدسه في وجهها ثأرا وانتقاما منها لإبلاغها السلطات الأمنية والقضائية التونسية بما فعله، وقام بقتلها.

وأثارت عملية قتل رفقة شارني ببرود، صدمة في المجتمع التونسي المدني الذي ندد بقوة بالعنف الذي أودى بحياتها على يد زوجها.