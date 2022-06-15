أخبار اليمن : قوى العدوان ترتكب 83 خرقاً للهدنة الإنسانية

قوى العدوان ترتكب 83 خرقاً للهدنة الإنسانيةارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 83 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في 22 عملية تحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الضالع، وجبهات الحدود.

وأكد المصدر أن مرتزقة العدوان استحدثوا تحصينات قتالية حول مدينة مأرب.

ولفت المصدر إلى رصد 13 خرقا بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان، على مواقع الجيش واللجان الشعبية في البلق الشرقي والروضة وملعاء بمحافظة مأرب، وحرض بمحافظة حجة، والمدافن والملاحيظ بمحافظة صعدة.

وأشار المصدر إلى أن مرتزقة العدوان استهدفوا بقصف مدفعي مواقع الجيش واللجان في جبل تويلق بوادي جارة في جيزان، وطخية بعسير.

وذكر المصدر أنه تم تسجيل 47 خرقاً بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، وجبهات الحدود.