أخبار اليمن : موجات الحر والجفاف.. المخاطر وطرق الوقاية

موجات الحر والجفاف.. المخاطر وطرق الوقايةالصيف غالبًا ما يسبب مشاكل عديدة لجسم الإنسان بسبب الحرارة الشديدة، والجفاف هو أحد المشكلات الرئيسية التي يواجهها الناس خلال هذا الموسم. مع موجات الحر الشديدة، يجب أن يظل الجسم رطبًا في جميع الأوقات.

ما هو الجفاف؟

وفقا لموقع " heathline"، عندما يكون تناول الشخص للسوائل أقل من نتاجه، قد ينزلق الجسم إلى حالة الجفاف، وهذا يرجع إلى عدم وجود كمية كافية من الماء داخل الجسم، يمنع الجفاف الخلايا وأعضاء الجسم من العمل بشكل صحيح مما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة. لذلك ، يوصى أيضًا بشرب كمية كافية من الماء يوميًا حتى لا يصاب جسمك بالجفاف.

من هم المعرضون لخطر الإصابة بالجفاف؟

قد يعاني أي شخص لا يتناول كمية كافية من السوائل طوال اليوم من الجفاف. الأطفال وكبار السن أكثر عرضة للإصابة به، بخلاف هؤلاء الأشخاص الذين قد يعانون من الجفاف هم:

الأشخاص الذين يعملون في الهواء الطلق ويتعرضون للحرارة باستمرار

الناس الذين يقيمون في مناطق ارتفاع درجة الحرارة

الأشخاص المصابون بأمراض مزمنة مثل مرض السكري أوالكلى

الرياضيون

مضاعفات الجفاف

يمكن أن تحدث العديد من المضاعفات عندما لا يكون لدى الجسم ما يكفي من السوائل ليعمل بشكل صحيح، بعض منها:

مشاكل الكلى:

مع نقص السوائل في الجسم ، لا تستطيع الكلى تصفية جميع السموم بشكل فعال. هذا قد يؤدي إلى حصوات الكلى والتهابات.

مشاكل المسالك البولية:

مع الجفاف المتكرر قد تصاب المسالك البولية.

ضربة شمس:

عندما يتعرق الجسم بكثرة يفقد الماء مما قد يسبب الإجهاد الحراري وحتى ضربة الشمس.

الاحتياطات الواجب اتخادها

يفقد الجسم الماء بسبب التعرق المفرط، لذلك ، يوصى بزيادة تناول الماء خلال فصل الصيف، أيضا ، يجب على المرء أن يأكل الفواكه والخضراوات التي تحتوي على نسبة عالية من الماء.

