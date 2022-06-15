شاهد .. زوج الفنانة أحلام يفاجئها بهدية ضخمة لا يتوقعها عقل وصدمت الكل.. سعرها خيالي للغاية ! (اتفرج فيديو)

انت الان تتابع خبر زوج الفنانة أحلام يفاجئها بهدية ضخمة لا يتوقعها عقل وصدمت الكل.. سعرها خيالي للغاية ! (اتفرج فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/15 الساعة 10:10 مساءً | (عمار النجار)

شغلت الهدية التي قدمها سائق الراليات ​مبارك الهاجري​ لزوجته الفنانة الاماراتية ​أحلام​ الجمهور حتى ان هذا الموضوع تصدر الترند.



واستعرضت أحلام الهدية الفخمة والباهظة الثمن التي تلقتها من زوجها من خلال مقطع فيديو نشرته على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي خلال قضائهما لعطلتهما في مدينة ميلانو الايطالية.



وقد مبارك لـ أحلام ساعة فخمة ونادرة من شركة "آبل" مرصّعة بحبوب من الألماس، ثم قبّل يدها وبدت أحلام في غاية السعادة بسبب هذه الهدية الفريدة من نوعها التي تلقتها من زوجها.