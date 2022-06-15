شاهد .. شاب ينزع ملابسه كاملة في الشارع وما فعله بالفتيات لا يُصدقة عقل .. لن تصدقوا ما حدث !

انت الان تتابع خبر شاب ينزع ملابسه كاملة في الشارع وما فعله بالفتيات لا يُصدقة عقل .. لن تصدقوا ما حدث ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/15 الساعة 09:40 مساءً | (عمار النجار)

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان، ‏أنه في إطار المتابعة المستمرّة التّي تقوم بها فصيلة طريق الشّام في وحدة ‏شرطة بيروت لمكافحة الجرائم، ضبطت دوريّة من الفصيلة ‏المذكورة، أحد المواطنين على متن فان تويوتا، ‏بالجرم المشهود.

وأضافت أنه قام بالتحرّش بالمارّة والفتيات، ويقوم بأعمال ‏منافية للحشمة كخلع بنطاله وملابسه الداخلية بشكلٍ فاضح أمامهم، ‏وذلك في محلّة طريق الشام بالقرب من جامعة القديس يوسف، حيث تمّ ‏توقيفه.‏

وأوضحت أنه كان في حالة سكر، ‏وبتفتيشه عُثِر بحوزته على كميّة من المخدّرات، عِبارة عن ‏حشيشة الكيف وحبوب مخدّرة.

وأجري المقتضى القانوني بحقّه، ‏حيث أودع والمضبوطات مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة ‏الشّرطة القضائية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.