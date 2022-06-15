شاهد .. نجمة مصرية كبيرة اختيرت كوصيفة للملكة نازلي ام الملك فاروق.. رفضت الزواج خوفا من العفاريت وقرأت القران بالفرنسية.. والمفاجأة في هويتها ! (صورة)

انت الان تتابع خبر نجمة مصرية كبيرة اختيرت كوصيفة للملكة نازلي ام الملك فاروق.. رفضت الزواج خوفا من العفاريت وقرأت القران بالفرنسية.. والمفاجأة في هويتها ! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/15 الساعة 05:40 مساءً | (عمار النجار)

بدأت مشوارها الفني عام 1929 مع فرقة نجيب الريحاني من خلال مسرحية الدكتور، وقدمت معها العديد من المسرحيات ثم انضمت إلى فرقة فؤاد المهندس، وكان أول ظهور سينمائي لها عام 1937 بدور صغير في فيلم مبروك.

انها الفنانة زوزو شكيب ولدت في 12 أبريل عام 1909 وتوفيت في 14 سبتمبر عام 1978، اسمها الحقيقي زينب شكيب، وتنتمي لأسرة ثرية من أصول شركسية، فكان والدها ضابطاً شرطياً «مأمور قسم عابدين»، وجدها ضابطاً في جيش الخديوي إسماعيل، وشقيق والدتها هو إسماعيل صدقي باشا.

اختيرت كوصيفة ملكة جمال مصر، واختارتها الملكة نازلي وصيفةً لها، وكانت تقرأ القرآن الكريم بالفرنسية، ورفضت الزواج خوفاً من الموت، كما رفضت الإنجاب فيما بعد، بدأت مشوارها من المسرح وقدمت خلال مسيرتها ما يزيد عن 115 عملاً فنياً تنوعت ما بين المسرح والسينما والدراما.

وقد كانت زوزو شكيب تتقن 5 لغات هي الإيطالية والألمانية والفارسية والإنجليزية والفرنسية، لكن لغتها العربية كانت ضعيفة، فكانت تقرأ القرآن الكريم بالفرنسية، وساهمت في تعليم أميرات الأسرة المالكة اللغة الإيطالية والألمانية والفارسية.

كما كانت تخاف من الجن والعفاريت جداً، كما كانت تعتبر أن جسدها محلاً لاجتماعات عفاريت مختلفة الجنسيات، فكانت تنفق كل ما لديها من أجل حلقات "زار" للتخلص منها، ورفضت الزواج بسبب إيمانها بالدجل والشعوذة، بعد أن أوهمها الدجالين أنها ستموت فيما لو تزوجت، حيث رفضت الزواج من طبيب أوروبي شهير.

و بعد أن تخلصت من عقدة الزواج، وتوزجت رفضت الأنجاب وبررت ذلك بقولها: "أرفض إنجاب أطفال لأني رقيقة القلب جدا، ولا أطيق رؤية كلبي مريضا، فإذا أصابته شيء أطوف به على عيادات البيطريين وأنا أبكي، فما بالك إذا كان المريض ابني"، وهو ما فاجأ الجمهور بتلك المشاعر من فنانة عُرفت بالقوة والشر.