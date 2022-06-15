شاهد .. مفاجأة تهز الكويت.. 5 سيدات يمارسن الرذيلة مع شابين.. ونهايتهم كانت لا تخطر على بال !

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انت الان تتابع خبر مفاجأة تهز الكويت.. 5 سيدات يمارسن الرذيلة مع شابين.. ونهايتهم كانت لا تخطر على بال ! والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/15 الساعة 05:10 مساءً | (عمار النجار)
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، عن ضبط 5 آسيويات ومقيمين من جنسية عربية وآخرة آسيوية، أثماء قيامهن بممارسة الرذيلة.
وحسب بيان من وزارة الداخلية الكويتية، نفذت مباحث محافظة الفروانية حملة أمنية موسعة على منطقة جليب الشيوخ أسفرت عن ضبط 5 آسيويات يمارسن الأعمال المنافية للآداب ومقيمين من جنسية عربية وآخر آسيوي مطلوبين على ذمة قضايا سرقة ومخالفين لقانون الإقامة.
وأضاف البيان، أنهم أحيلوا جميعا إلى جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقهم.