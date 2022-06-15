أخبار اليمن : تحالف العدوان يحتجز سفينة الوقود "فوس إنرجي"

تحالف العدوان يحتجز سفينة الوقود "فوس إنرجي"أكدت شركة النفط اليمنية أن تحالف العدوان بقيادة أمريكا، احتجز سفينة بنزين جديدة ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة.

وأوضح الناطق الرسمي للشركة عصام المتوكل، أن تحالف العدوان وفي خرق جديد للهدنة المعلن عنها، احتجز سفينة الوقود "فوس إنرجي" التي تحمل ٣٠ ألفاً و١٤٨ طناً من مادة البنزين.

وأشار إلى أن العدوان منع السفينة من الوصول إلى ميناء الحديدة رغم تفتيشها وحصولها على تصاريح دخول من الأمم المتحدة .. معرباً عن الأسف لعدم تحرك الأمم المتحدة للحد من أعمال القرصنة على السفن ذات الطابع الإنساني.