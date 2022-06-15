أخبار اليمن : شملت 280 مسافرا.. مطار صنعاء الدولي يستقبل ثامن رحلة لـ(الهدنة)

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شملت 280 مسافرا.. مطار صنعاء الدولي يستقبل ثامن رحلة لـ(الهدنة)

وصلت إلى مطار صنعاء الدولي اليوم الرحلة التجارية المدنية الثامنة قادمة من مطار الملكة علياء الأردني وعلى متنها 279 راكبا. شملت 280 مسافرا.. مطار صنعاء الدولي يستقبل ثامن رحلة لـ(الهدنة)وصلت إلى مطار صنعاء الدولي اليوم الرحلة التجارية المدنية الثامنة قادمة من مطار الملكة علياء الأردني وعلى متنها 279 راكبا. وتعتبر الرحلة، التي وصلت اليوم من المملكة الأردنية الهاشمية ،الثامنة من أصل 16 رحلة شملتها الهدنة السابقة، ولم ينفذ منها سوى ثمان رحلات إلى الأردن ورحلة واحدة فقط من وإلى القاهرة. وتلقت الطائرة نوع ايرباص 330 الخدمات الملاحية الجوية والخدمات الارضية المعمول بكفاءة واقتدار ومهنية عالية وفقا لما هو معمول في المطارات العالمية. وأشاد المسافرون بمستوى الخدمات والإجراءات التي تقدم لهم في مطار صنعاء الدولي.



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