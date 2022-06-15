شاهد .. النجمة نورا السباعي تصدم الكل بشكلها الجديد.. خسّت 75 كيلو من وزنها وأصبحت من جميلات مصر ! (صورة)

انت الان تتابع خبر النجمة نورا السباعي تصدم الكل بشكلها الجديد.. خسّت 75 كيلو من وزنها وأصبحت من جميلات مصر ! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/15 الساعة 03:40 مساءً | (عمار النجار)

تفاجأ جمهور الفنانة المصرية نورا السباعي بأحدث ظهور لها بعد فقدانها الكثير من وزنها بسبب اجرائها ريجيم قاسي.

وخطفت نورا السباعي الأنظار برشاقتها الملفتة بعد خسارتها أكثر من 75 كيلو جرام من وزنها حتى صارت أجمل من مي عز الدين وفق تعليقات بعض المتابعين.

واختفت نورا عن الساحة الفنية بعد فقدانها وزنها فسمنتها الزائدة كانت سببًا كبيرًا لإسناد بعض الأدوار إليها.

واشتهرت نورا، بلقب “شاكيرا مصر”، بسبب وزنها وبعدد مشاركتها في مسلسل “رمضان مبروك أبو العلمين”، قررت إنقاص وزنها لشعورها بالاكتئاب والحزن.