شاهد .. لن تتخيلوا من يكون شقيق النجم الكبير حسن يوسف.. ممثل شهير دخل عالم التمثيل من أوسع أبوابه !! (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر لن تتخيلوا من يكون شقيق النجم الكبير حسن يوسف.. ممثل شهير دخل عالم التمثيل من أوسع أبوابه !! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/15 الساعة 02:40 مساءً | (عمار النجار)

مازال عالم الفن يبهرنا بما يحويه من معلومات بين طياته، ومازال يخبئ الكثير والكثير، وأخر مفاجآته هي مفاجأة عن الفنان الكبير حسن يوسف، الذي طالما أبهرنا بأدواره الفنية المتميزة.

ومالا يعرفه الكثيرون عن حسن يوسف أن له شقيق كان يعمل في مجال التمثيل أيضُا واتجه بعن ذلك للكتابة والإخراج، وعند رؤيته تظن أنك ترى حسن يوسف ولكن بالشارب، فالشبه بينهم كبير جدا.

أنه الفنان عدلي يوسف، الذي عمل ممثلًا في بداية حياته ثم عمل كاتب سيناريو كما عمل كمساعد مخرج للعديد من الأفلام.

ساعد في إخراج عدد من الأفلام مع أخيه حسن يوسف مثل: “ولد وبنت والشيطان”، “كفانى يا قلب” بالإضافة لإخراجه أفلام عديدة منها مقص عم قنديل.

عدلي يوسف من مواليد 24 اغسطس 1943، واعتزل العمل في الفن في التسعينيا