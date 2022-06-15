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شاهد .. مذيع شهير يكتشف ماتفعله زوجته.. وضع كاميرات مراقبة سرية في غرفة النوم وعندما اتفرج التسجيلات كانت صدمة العمر !! (تفاصيل ما حدث)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/15 الساعة 01:10 مساءً | (عمار النجار)

واقعة غريبة ومثيرة شهدتها منطقة النزهة ، وهى اكتشاف مذيع لخيانة زوجته قدرا من خلال الكاميرات السرية التي ثبتها داخل غرفة النوم بغرض حل اللغز.

 

والكشف عن اللص الذي يستولى على أمواله التي يضعها بالدولاب . بدأت الواقعة عندما اكتشف المذيع " و.إ.س " ، ( 34 عاما ) ، مذيع ، تعرضه للعديد من وقائع السرقة.

 

واختفاء الأموال التي يضعها بدولاب شقته ، ولا يعرف من السارق ، فقام بتركيب كاميرات مراقبة بغرفة النوم ،  وقام بإخفائها في أماكن سرية ، من أجل الكشف عن اللص الذي يستولى على أمواله  وكانت المفاجأة له عندما قام بمشاهدة التسجيلات التي سجلتها الكاميرات ، التي كان ينتظر أن يكتشف بها اللص الذي يقوم بسرقة أمواله باستمرار ، ولكن المفاجأة أنه قام باكتشاف خيانة زوجته له ، وكانت الكاميرات قامت بستجيل علاقة غير شرعية بين زوجته، وبين أحد الأشخاص .

 

وعلى الفور أسرع الزوج عقب مشاهدة التسجيلات ، إلى قسم شرطة النزهة وقام بتحرير المحضر رقم 9688 ، ضد زوجته " س.ع.ع ،

 

وقام بتقدم الأسطوانة التي تحتوى على تسجيلات الكاميرا ، وبالعرض على النيابة أمرت بطلب ضبط وإحضار الزوجة للتحقيق معها ، وطلبت بإرفاق الأسطوانة بالأوراق.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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