شاهد .. بعد طلاقه من ياسمين صبري.. أنكشاف ثروة أبو هشيمة الحقيقية وكم تحقق مصانعه أرباحاً سنوية.. رقم فلكي وخيالي يفوق التوقعات !!

انت الان تتابع خبر بعد طلاقه من ياسمين صبري.. أنكشاف ثروة أبو هشيمة الحقيقية وكم تحقق مصانعه أرباحاً سنوية.. رقم فلكي وخيالي يفوق التوقعات !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/15 الساعة 09:40 صباحاً | (عمار النجار)

أحد أهم رجال الأعمال في مصر منذ سنوات، واستطاع أن يحجز لنفسه مقعدا في نادي المليارديرات مبكرا في شبابه بسبب عمله في صناعة الحديد والصلب.

وعلى الرغم من تخصصه في الاقتصاد لكنه أصبح مشهورا لدى الجمهور بسبب ارتباطه مرتين بفنانتين من أشهر الفنانات في الوطن العربي، إنه رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

أبو هشيمة الذي درس التجارة نجح في اقتحام عالم الصناعة والإعلام والفن والرياضة وحقق نجاحات في كل المشروعات التي عمل بها كما أنه له دور سياسي من خلال عضويته في مجلس الشيوخ حيث يتولى رئاسة لجنة الشباب والرياضة بالمجلس حاليا.

نشأة أحمد أبو هشيمة وحياته ولد أحمد حمدي أبو هشيمة عبد العزيز في يوم 11 يناير من عام 1975، في حي الوايلي بالعاصمة المصرية القاهرة، والده هو اللواء حمدي أبو هشيمة الذي عمل في عدد من القطاعات بوزارة الداخلية المصرية، وتخرج أحمد من كلية التجارة في جامعة قناة السويس عام 1996.

خلال فترة شبابه لعب كرة القدم وانضم لمنتخب الناشئين ولكنه أصيب بالرباط الصليبي ولم يستكمل ممارسة الكرة، وأثناء دراسته الجامعية عمل في بنك المصرف العربي الدولي، ولكنه كان يبحث عن تأسيس عمله الخاص وعدم العمل كـ"موظف".



مسيرته المهنية حلم التجارة كان يراود أبو هشيمة منذ الصغر حتى قرر التجارة في الحديد بسبب نصيحة أحد أصدقائه والذي يعمل والده في تجارة الحديد، حقق انتشارا معقولا في تجارته حتى استطاع في عام 2002 أن يشتري نسبة 10% في مصنع حديد وبعد 3 سنوات زادت حصته إلى 30% في مصنع آخر.

في عام 2009 قرر أبو هشيمة تأسيس مصنع "حديد المصريين" باستثمارات تتجاوز مليار دولار ونجح المصنع في الاستحواذ على حصة إنتاجية كبيرة في السوق المصري وارتفع إنتاجه ليتجاوز 2 مليون طن سنويا خلال عام 2015، حتى أصبح أبو هشيمة من أشهر رجال الأعمال في مصر.

وخاض في 2017، الاستثمار مجال مواد البناء باستثمارات تزيد عن 6 مليارات جنيه، من خلال مجمع يضم 6 مصانع من بينها مصنع أسمنت المصريين فى سوهاج الذى يتمتع بطاقة إنتاجية تبلغ مليونى طن سنويًا مما يشكل إضافة اقتصادية كبرى فى صعيد مصر.

ثروته

أوضحت المجلة الأمريكية فوربس أن رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة يتمكن من تحقيق أرباح سنوية تقدر بـ 15 مليون دولار عندما كان يبلغ من العمر 42 عاماً فقط.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام التي تم التوصل إليها عندما كان يبلغ من العمر 42 عاما، أي منذ ثلاث سنوات من الآن.

وبجانب عمله في مجال تجارة الحديد تولي أبو هشيمة رئاسة شركة "إعلام المصريين" حتى شهر يناير من عام 2018، ثم قام ببيعها لشركة "إيجل كابيتال للاستثمارات المالية".

وكان له نشاطات في المجال الكروي حيث ارتبط بصداقة مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو واستضافت قنوات "أون سبورت" خلال تلك الفترة عددا كبيرا من النجوم منهم ليونيل ميسي ونيمار.

ومطلع العام الجاري باع أبو هشيمة حصته في شركة "حديد المصريين" لشركة "حديد عز" حيث أعلنت شركة "العز الدخيلة للصلب"، التابعة لمجموعة حديد عز، تنفيذ عملية نقل ملكية 18% من أسهم شركة حديد المصريين لإدارة مشروعات مصانع الصلب بعد استحواذها عليها.

وقامت شركة "حديد عز" بشراء حصة الشريك المؤسس أحمد أبو هشيمة وشركة أبو هشيمة ستيل لإدارة مشروعات الصلب، في شركة حديد المصريين، بقيمة 2.5 مليار جنيه تسدد من موارد الشركة، ليخرج بذلك أبو هشيمة كليًا من استثماراته في صناعة الحديد والصلب.

أعمال أحمد أبو هشيمة الخيرية يحرص أبو هشيمة منذ ظهوره في مجتمع رجال الأعمال والمشاهير على تدشين عدد من المبادرات الخيرية، حيث كان أول من تبرع لحساب "306306" لدعم الاقتصاد المصري.

كما ساهم في إعمار قرى مصرية فقيرة، وكرم منتخب مصر لكرة القدم للصم والبكم أبطال العالم في 2012، وأبطال مصر الذين حصدوا ميداليات بدورة الألعاب الباراليمبية في نفس العام.

وفي عام 2014 أطلق حملة "مصر الجديدة" في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة وحملة "استثمر في مصر المستقبل" في دافوس بسويسرا، بجانب رعاية مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري بشرم الشيخ عام 2015.

وقال أبو هشيمة إن التجارة لا تعني المكسب فقط ويجب على رجال الأعمال المساهمة في تنمية وطنهم، وعلى سبيل المثال قام بوقف إعلانات شركة "حديد المصريين"، وقت رئاسته لها، وقرر تخصيص تكلفة الإعلانات لإعمار القرى الفقيرة.

وخلال مسيرته المهنية حصل أبو هشيمة على عدد من الجوائز والتكريمات منها جائزة "ستيفي" في عام 2014 كأفضل رئيس تنفيذي بقطاع الصناعة ضمن فاعليات جائزة الأعمال العالمية السنوية، كما حصل على "درع الجمهورية" من مؤسسة "دار التحرير".

كما تم تكريمه في عام 2014 كأفضل رؤية اقتصادية في الوطن العربي عن مشروع "الحلم" ضمن احتفال مجموعة "ITP" للنشر لتوزيع جوائز مجلة "CEO" في الشرق الأوسط.

كما حصلت مجموعة "حديد المصريين" على جائزة اتحاد الصناعات المصرية في الأعمال الرائدة لتحقيق التنمية المستدامة، وحصلت الشركة على جائزة أفضل شركة صاعدة في العالم عام 2015 من مؤسسة Platts Global Metals Awards الأمريكية.