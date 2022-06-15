شاهد .. شرع أم اللالي وحضن أبو لهب.. متصلة تجعل مبروك عطية يفقد السيطرة على نفسه بسؤالها الذي أصاب المصريين بالصدمة !!

انت الان تتابع خبر شرع أم اللالي وحضن أبو لهب.. متصلة تجعل مبروك عطية يفقد السيطرة على نفسه بسؤالها الذي أصاب المصريين بالصدمة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/15 الساعة 08:10 صباحاً | (عمار النجار)

لم يتمكن الدكتور مبروك عطية من إمساك نفسه عن الإنفعال والغضب بعد أن ورده سؤال من إحدى المتصلات.

وقالت الفتاة إن والدها مات وله ميراث وأملاك، ولها إخوة وأخوات لكن الأم رفضت تقسيم الميراث حتى يكبر أخوهم الصغير.

لدكتور عطية انفعل بعد سماعه هذا الكلام وقال: والكبير بقا يموت بالمرة.. ماما عملت شريعة غير شريعة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. في شرع مين الكلام ده.. شرع ام اللالي ولا إيه.. شرع ربنا مبيقولش كده.



وأضاف الميراث يتقسم بعد ربع ساعة من الوفاة.

وقالت له المتصلة إن أمها تقول إن أبوها كتب لأمها جزء من الميراث، فأكد لها أن ذلك لا يجوز وقال: لو فعلاً كتب لها أي شيء فهو الآن في حضن أبو لهب.