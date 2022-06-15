شاهد .. بعد أن رفضت الزاوج من سمير غانم.. نجمة كبيرة تكشف مطاردات الفنان الراحل لها في الكواليس..والمفاجأة في هويتها ! (صورة)

انت الان تتابع خبر بعد أن رفضت الزاوج من سمير غانم.. نجمة كبيرة تكشف مطاردات الفنان الراحل لها في الكواليس..والمفاجأة في هويتها ! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/15 الساعة 07:10 صباحاً | (عمار النجار)

يبدو أن الكثير من أسرار الفنان الراحل سمير غانم لم تكشف بعد، ومن أبرزها كواليس نعرضه للرفض من إحدى الفنانات، بعد أن تقدم للزواج منها.

النجمة هي الممثلة المصرية القديرة هالة فاخر والتي قام موقع “اليوم السابع” بتسريب مقتطفات من حديث قديم لها في إحدى الجرائد الفنية،وتحديداً مجلة الكواكب فى العدد الصادر بتاريخ 15 ديسمبر من عام 1970.

وأضافت أنه فجأة عرض عليها الزواج فرفضت وقالت أنها تعتبره أخ، لكنه صدمها بتصرفاته معها بعد رفضها الزواج منه.

ومن تلك التصرفات أنه حاول فرض نفسه عليها سواءاً في المسرح أو في الكواليس وهو ما رفضته تمامًا واضطررت إلى الخروج من الفرقة لهذا السبب حتى ينساني الفنان سمير غانم.

هالة فاخر تنفي تصريحاتها السابقة



وعن تصريحاتها حول انسحابها من فرقة “ثلاثي أضواء المسرح” مع الفنانون الراحلون سمير غانم، وجورج سيدهم، والضيف أحمد، بسبب رفضها الزواج من سمير غانم، نفت هالة فاخر، الخبر مؤخرًا وأكدت أن سمير غانم، عندما يطلب امرأة للزواج يعتبر هذا شرفا لها، مؤكدة أن سمير غانم، لا تناسبه أي امرأة سوى زوجته الفنانة دلال عبدالعزيز.

هالة فاخر تحتفل بعيد ميلادها الـ76:



من ناحية أخرى، تحتفل الفنانة هالة فاخر، اليوم الأربعاء 8 يونيو بعيد ميلادها، حيث ولدت فى مدينة الإسكندرية، لأسرة فنية فوالدها هو الفنان فاخر محمد فاخر، وكان لذلك تأثير كبير على دخولها التمثيل، وتلقّت دراستها الابتدائية والثانوية في الإسكندرية، وأتيحت لها فرصة التمثيل في عمر مبكرة مما جعلها تختار مجالها المهني دون أي تردد، فبدأت مسيرتها الفنية السينمائية كطفلة بعدما اختارها المخرج حسن الإمام في فيلم “لن أبكي أبداً” وهي بسن 11 سنة عام 1957.

توفي والد هالة فاخر وهي فتاة في السادسة عشر من عمرها وذلك في عام 1962 ولذلك بدأت تعمل في التمثيل كمهنة وذلك لكي تلبي احتياجات أسرتها المادية وأصبحت تهتم بالفن أنه عمل احترافي عليها أن تثبت موهبتها فيه، وبالفعل قدمت أكثر من (300) عملاً متنوّعاً ما بين سينمائياً وتلفزيونياً ومسرحياً واستطاعت من خلال هذه الأعمال تشكيل قاعدة جماهيرية كبيرة من الجمهور المصري الكوميدي والدرامي.

زيجات هالة فاخر:



تزوجت هالة فاخر من السيد “أيمن صدقي”، ورزق الزوجان بثلاثة أولاد هم “هبة الله” و”منة الله” و”حسين” وانفصل الزوجان في حوالي عام 2000، في أكتوبر 2003 تزوّجت للمرة الثانية من “معتز الله محمد السعيد” ومع بداية عام 2009 انفصل الزوجان، وللفنانة ثلاثة أحفاد هم “محمد” و”هنا” و”فهد” وقد صرحت بأنها هي من اختار اسم فهد لحفيدها.

أعمال هالة فاخر:



شاركت هالة فاخر خلال فترة الستينيات في أفلام منها “الخرساء”، “امرأة على الهامش”، “بين القصرين”، “مراتي مدير عام”، “قصر الشوق”، “عفريت مراتي” و”أسرار البنات”، وفي العديد من الأفلام منها “أغنية على الممر”، و”بدور” مع محمود ياسين ونجلاء فتحي، و”بنت اسمها محمود”، و”امرأة على الهامش”، و”بين القصرين”، و”مراتي مدير عام”، و”قصر الشوق”، و”عفريت مراتي”، و”أسرار البنات”، و”بلا رحمة” ومسرحيتي “الملوك يدخلون القرية” و”حلاوة زمان”، و”مقلب حب”، و”بدور”، و”بنت اسمها محمود”، و”قمر الزمان” و”بيت بلا حنان”، و”13 كدبة وكدبة” و”الود الغبى”.

كما شاركت في العديد من الأعمال الدرامية مع عدد كبير من نجوم السينما والدراما المصرية، منها “صيام صيام” مع يحيى الفخراني، و”الأزهر الشريف منارة الإسلام”، و”غداً تتفتح الزهور” مع سميرة أحمد وجميل راتب ومحمود ياسين، و”صابر يا عم صابر” مع كريمة مختار وفريد شوقي وتحية كاريوكا، و”رحلة أبو العلا البشري” أمام محمود مرسي، “عصر الفرسان” مع أحمد عبد العزيز، و”فطوطة” مع سمير غانم، و”سر الأرض”، و”أبناء ولكن” وغيرها.

اشتهرت كثيراً من خلال شخصية طمطم في مسلسل “بوجي وطمطم” الشهير الذي كان يعرض في شهر رمضان، وعلى خشبة المسرح قدمت العديد من المسرحيات منها مسرحية “تتجوزيني يا عسل” أمام محمود الجندي وسلوى خطاب ووائل نور، ومسرحية “وشك حلو” مع فؤاد خليل وسعيد عبد الغني، ومسرحية “وش السعد” مع توفيق الدقن، ومسرحية “ربنا يخلى جمعة” مع أحمد أدم.