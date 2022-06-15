شاهد .. سألوا الفنانة ’’ريم مصطفى‘‘ بعد طلاقها.. نفسك تتجوزي مين ؟؟ ففتحت قلبها وأجابت بشكل غير متوقع !! ما قالته لا يصدق !

انت الان تتابع خبر سألوا الفنانة ’’ريم مصطفى‘‘ بعد طلاقها.. نفسك تتجوزي مين ؟؟ ففتحت قلبها وأجابت بشكل غير متوقع !! ما قالته لا يصدق ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/15 الساعة 05:40 صباحاً | (عمار النجار)

تعتبر الفنانة ريم مصطفى أن طلاقها بعد زواج استمر 10 سنوات كان تجربة مهمة تعلمت منها أهمية التأني قبل اختيار شريك الحياة.

وقالت ريم مصطفى خلال استضافتها في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة ON : الاختيار المرة القادمة صعب، زوجي السابق وأولادي هم الذين ساعدوني في موضوع التمثيل ودعموني جدا.

وأضافت : "بقى عندي إدراك ووعي وفاهمة كويس أنا عايزة إيه في شريك الحياة، أنا الحمد لله سعيدة ومكتفية بنفسي، وربنا كرمني بحاجات كثيرة جدا، مش عايزة علاقة تدخل حياتي تضايقني وتكون عبء".

وردا على سؤال الطلاق تجربة موجعة؟ قالت : "طبعا بيوجع، أيامها حزنت جدا، وماما كانت تسألني هتفضلي نايمة في السرير؟ لو مزعلتش على عشرة عمري وأبو ولادي أزعل على مين؟".

وكشفت ريم مصطفى خلال اللقاء أنها تزوجت في عمر 19 سنة، وانفصلت عن زوجها بعد 10 سنوات، وأنها أم لولدين.

يذكر أن ريم مصطفى خاضت السباق الرمضاني 2022 من خلال دورها في مسلسل "سوتس بالعربي"، المأخوذ عن مسلسل أمريكي شهير حمل نفس الاسم.