شاهد .. بعد فيلم أصحاب ولا أعز.. منى زكي تصدم كل المصريين بما فعلته اليوم وبكل جرأة !! (تفاصيل)

انت الان تتابع خبر بعد فيلم أصحاب ولا أعز.. منى زكي تصدم كل المصريين بما فعلته اليوم وبكل جرأة !! (تفاصيل) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/15 الساعة 05:10 صباحاً | (عمار النجار)

بعد أن قدّمت دورها المثير للجدل في فيلم أصحاب ولا أعز، ظهرت الممثلة المصرية منى زكي يمرةً جديدةً وهي تقدم نصائح صادمة للفتيات غير المتزوجات.



إليكم نصائح منى زكي



في التفاصيل، كتبت منى نصيحة عبر صفحتها الخاصّة، تحدّثت فيها عن ختن البنات: “مفيش أم تقبل على بنتها حاجة تضرها، بس فيه أمهات لحد دلوقتي مش مدركين قد إيه جريمة بشعة زي ختان البنات بتيجي على كرامة وصحة وحياة بناتهم.”

وتابعت: “ختان البنات مش عفة ولا أي حاجة من الكلام ده، وللأسف فيه أهالي كتير فاكرين إنهم لو عملوا “ختان طبي” لبناتهم يبقى كدة عملوا اللي عليهم. انتى اكتر واحدة عارفة مصلحة بنتك، وأكتر واحدة تقدري تحميها من جريمة مايقبلهاش عقل ولا طب ولا دين ولا قانون”.

وأردفت: “النهاردة اليوم العالمي للقضاء على ختان البنات، وأنا كسفيرة نوايا حسنة ليونيسف حابة أوعي الناس بالقضية دي، خصوصًا إن ناس كتير لسه متعرفش إن فيه جهة حكومية اسمها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث بقيادة المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة للتوعية بأضرار ختان البنات”.

من جهةٍ أخرى، أكّد بعض المتابعين أنّ الممثلة المصرية منى زكي قد أحرجت زوجها الممثل المصري الشهير أحمد حلمي بعد أن تغزّلت علنًا بممثل مصري آخر.

في التّفاصيل، حصل النجم كريم عبد العزيز الجمعة، على جائزة إنجاز العمر التي تحمل اسم السيدة فاتن حمامة خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43، وسط تفاعل كبير من النجوم الحاضرين.

وصعدت النجمة منى زكي على المسرح بكامل أناقتها بفستان مبهر وقدمت الجائزة لزميلها، وبدت في غاية السعادة والحماس، وتكلمت بعفوية قائلة: “أول مرة أقف على هذا المسرح ولا ينتابني أي خوف، أنا هنا لأقدم تكريم لصديق وفنان عرفناه من وهو صغير، مثل مع عمالقة عادل إمام وأحمد زكي والراحلة سعاد حسني”.

وتابعت: “دمه خفيف وقمر وزي السكر، تعالوا نشوف الفيلم دا ونعرف مين”، ليظهر على الشاشة النجم المصري المحبوب.

وبعد حصول كريم على الجائزة، تقدم بالشكر لأسرته وعلى رأسهم والده وأستاذه الفنان محمد عبدالعزيز، وزوجته التي شاركته 15 عاما، مؤكدة أن والدته كانت تنوي الحضور ولكن لظروف خاصة لم تتمكن.

وقال كريم عبدالعزيز: “فرحتي لتكريمي من مهرجان بلدي، وأحد أهم مهرجانات المنطقة، وسعيد باسم سيدة الشاشة العربية المنحوت على الجائزة التي حصلت عليها”.

وأكد أنه يجمعه صداقة عمرها 24 عاما مع الفنانة منى زكي منذ تصوير فيلم “اضحك الصورة تطلع حلوة”.

يذكر أن الدورة الحالية من المهرجان تشهد تكريم الفنانة نيللي بمنحها جائزة “الهرم الذهبي التقديرية” لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرتها الفنية الكبيرة، والفنان كريم عبد العزيز بمنحه جائزة “فاتن حمامة للتميز”.