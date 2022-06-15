شاهد .. أتتذكرون ’’فاتن‘‘ في فيلم الإرهابي مع عادل إمام.. لن تتخيلوا كيف غدر بها الزمن الصاعقة في صلة القرابة بينها وبين الزعيم !! (صورة)

انت الان تتابع خبر أتتذكرون ’’فاتن‘‘ في فيلم الإرهابي مع عادل إمام.. لن تتخيلوا كيف غدر بها الزمن الصاعقة في صلة القرابة بينها وبين الزعيم !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/15 الساعة 04:40 صباحاً | (عمار النجار)

من منا ينسى مشهد فاتن التى لعب معها الزعيم عادل إمام الكوتشينة، وهى الفنانة حنان شوقى التى حالفها الحظ، بمشاركة الزعيم فى فيلمه الإرهابى الذى جاء محطة مضيئة فى مسيرتها الفنية.

تميزت حنان شوقي بتلقائيتها وبساطتها فيما قدمته من شخصيات خلال مسيرتها، ولكن مازال جمهورها يرتبط بدورها المميز الجرىء الذى برعت فى تأديته بفيلم "الإرهابى"، حيث إنها قدمت دور طالبة الجامعة الأمريكية المتحررة، التى تلفت نظر الإرهابى بملابسها الجريئة وطريقتها المنفتحة.

وتعتبر حنان شوقى من ألمع ممثلات فترة التسعينيات، حيث تتسم بجمال شرقى لافت، وتألقت من خلال مشاركتها فى العديد من الأعمال الدرامية الهامة، سواء على شاشة التليفزيون أو السينما، أو على خشبة المسرح.

ومن أشهر أدوارها شخصية "قمر السماحى" التى تجسّدها حنان شوقى فى مسلسل "ليالى الحلمية"، ودورها أمام الفنان الراحل فريد شوقى فى مسلسل "البخيل وأنا"، والذى تعاطف الجمهور مع شخصيتها فى أحداث العمل "فردوس"، تعاونها مع المخرج الراحل عاطف الطيب والفنان الراحل نور الشريف، فى فيلم "دماء على الأسفلت".

وحضرت حنان شوقي مؤخراً فعاليات افتتاح مهرجان الإذاعة والتليفزيون المصري بمسرح طيبة مدينة نصر وبدت بملامح متغيرة كثيرا عما كانت عليه في الماضي.

وكرم رئيس المهرجان محمد فرج، الفنانة حنان شوقي، والتي وجهت بدورخ رسالة إلى الرئيس السيسي في أثناء تكريمها، قائلة: أنا لما بشوف الإذاعة بتقهرعلى طفولتي ومراحل عمري، أنا وبصوت كل الفنانين في الوطن العربي، بنطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، يرجع التليفزيون المصري كما كان.

وواصلت شوقي: أنا سعيدة جدًّا بالتكريم، ومبسوطة جدا، وافتكرت نفسي وأنا بشوف أبلة فضيلة، خصوصًا أن الإذاعة ربتني فنيًّا وثقافيًّا وعلمتني الاحترام، أنا شربت الفن من الإذاعة.

وأضافت حنان شوقي: التليفزيون المصري رمز من هنا القاهرة رجعولنا حياتنا، والحكاية عاوزة إدارة من راجل، إحنا عايزين رجل يعمل إذاعة وتليفزيون من تاني علشان دى غالية علينا أوي.

وتزوجت الفنانة حنان شوقي هشام الشلقاني من أخو زوجة الفنان عادل أمام السيدة هالة الشلقاني لكن الزواج لم يدوم طويلا وحدث الانفصال دون إنجاب ولم تتزوج مرة أخرى.