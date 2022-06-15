شاهد .. مفاجأة مزلزلة.. انفصال نجمة أنت أطرق بابي هاندا أرتشيل عن حبيبها الجديد يصدم الكل .. وهذا ما قالته ! (فيديو)

انت الان تتابع خبر مفاجأة مزلزلة.. انفصال نجمة أنت أطرق بابي هاندا أرتشيل عن حبيبها الجديد يصدم الكل .. وهذا ما قالته ! (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/15 الساعة 04:10 صباحاً | (عمار النجار)

صدمت الممثلة التركية هاندا أرتشيل الجميع، بعد أن أكّدت الأخبار التي قالت إن الـ انفصال حصل فعلًا بينها وبين حبيبها الجديد، الممثل التركي الشهير كاهان يلدريم.

انفصال هاندا أرتشيل عن حبيبها الجديدة

علّقت الممثلة التركية الشهيرة هاندا أرتشيل على خبر انفصالها عن حبيبها الجديد، حيث أكّدت هذه المعلومات التي تمّ تناقلها عبر مواقع التّواصل الاجتماعي. وقالت: “انه بمثابة صديق بالنسبة لي وسيظل دائماً صديقي”.

سبب انفصال هاندا عن كاهان بعد اسابيع فقط على انفصالها عن كرم لم يتوضح لغاية الآن لكن الأرجح أن أخبار خيان يلدريم لها أثرت على قرارها بشكل كبير خاصة أنها لم تؤكد سابقاً علاقتها به كما فعل هو.

البعض سخر منها أنها كل عدة أيام تكون مع حبيب جديد والبعض الآخر اعتبر تصريحها انتقاماً منه بعد خيانته لها.