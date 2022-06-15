شاهد .. تسريب صورة صادمة للفنان المصري ’’محمد حماقي‘‘ قبل الشهرة.. لن تصدّقوا كيف كان شكله !! (اتفرج)

انت الان تتابع خبر تسريب صورة صادمة للفنان المصري ’’محمد حماقي‘‘ قبل الشهرة.. لن تصدّقوا كيف كان شكله !! (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/15 الساعة 03:40 صباحاً | (عمار النجار)

صدم المتابعون بعد انتشار صورة للفنان المصري محمد حماقي قبل الشهرة، حيث اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي بأكملها.

في التفاصيل، تم تسريب صورة قديمة جدًّا للفنان المصري محمد حماقي، حيث انصدم المتابعون بصورته هذه قبل الشهرة، والتي أثارت جدلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





وتبيّن أن حماقي كان وزنه أكثر من ذلك بكثير، وهو ما أثّر على شكله، ويمكن أنّه قد خضع لبعض عمليّات التجميل، إلّا أنّ هذا الأمر ما زال غير مؤكّدٍ تمامًا.

رأي مصطفى قمر فى تحول “حماقى” من كورال مع فرقته إلى نجم كبير



من ناحية أخرى، كشف النجم مصطفى قمر عن رأيه فى تحول النجم محمد حماقى من كورال فى فرقته الغنائية خلال فترة نهاية التسعينيات ليكون نجما غنائيا كبيرا له شعبية كبيرة ويحقق النجاحات بألبوماته الغنائية، مؤكدًا أنه يعتبر حماقى مثل أخوه الصغير ويراه مطربا كبيرا وسعيدا لما وصل إليه الآن.

وروى “قمر” أن حماقى خلال فترة عمله فى فرقته كان طول عمره يغنى معانا لأن صوته جيد جدًا وخلال هذه الفترة كان دائم الحضور للأستوديو ويسجل بعض الكوبليهات بصوته، وأنا كنت أقوم بعمل كورال داخل الأغانى واستعنت به أكثر من مرة وكان متميزًا جدًا وأتذكر أنه غنى معى كوارل لأغنية “عينك واحشانى” وصوته تماشى معى جدًا ونفس الأمر بالنسبة لأغنية “حجا”.

وأشار قمر: “حماقى أثناء عمله في الفرقة معى أراد الغناء والكل كان يعلم ذلك، ولذلك جعلته يغنى أكثر من مرة صولو لايف في حفلاتى التي كنت أحييها سواء في المغرب أو تونس، وإلى الآن أقوم ببذل الأسلوب مع أعضاء كورال فرقتى لأني أعلم جيداً أن أصواتهم متميزة، وذلك لن يضرنى في شىء فإذا كان من خلفى يغنى جيدًا فلما لا أقدمه للجمهور وهذا لن يقلل منى لأنى أصبحت معروفا ومشهورا وسيعود بفائدة على العاملين معى”.