شاهد .. الفنان حسن يوسف يفجر غضباً واسعاً بأعتراف صادم : هذا ما كنا نفعله بعد مشاهد القبلات لذالك ليست حرام !!

انت الان تتابع خبر الفنان حسن يوسف يفجر غضباً واسعاً بأعتراف صادم : هذا ما كنا نفعله بعد مشاهد القبلات لذالك ليست حرام !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/15 الساعة 03:10 صباحاً | (عمار النجار)

أحدث الممثل المصري، حسن يوسف، موجة من الجدل وحالة من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تعليقه على مشاهد القبلات في أفلامه السينمائية القديمة.

وفي تصريح له مع صحيفة ”القاهرة 24″، أكَّدت يوسف أن مسيرته الفنية نقية كنقاء الصفحة البيضاء بسبب عمله في الزمن الجميل، معتبرا أن مشاهد القبلات التي كان يؤديها في أفلامه حلال وليست حراما.

وعلل الفنان المصري ذلك بأن المشاهد خالية من المشاعر والأحاسيس، كما أنه والنجوم الآخرين كانوا يتمضمضون عقب أي مشهد قبلة تجمعهم مع الفنانات.

ولفت يوسف إلى أنه غير نادم على ما قدمه خلال مشواره الفني، مُتطرقًا حول ما إذا كان الفن حرامًا أم حلالًا، إذ قال: ”كل عمل يحتمل الحرمانية، مثل كوب الماء فمن الممكن أن نقدم في الكوب شايا أو خمرا“.

وحول الأعمال السينمائية والدرامية الحالية، أوضح يوسف أن هناك انحطاط أخلاقي سيطر على الشارع في مصر بعد الثورة؛ فقد باتت الأعمال الفنية سيئة وتحتوي على ألفاظ خادشة للحياء والبلطجة.

وفي السياق ذاته، أكّد الفنان أن الجمهور لا يزال متمسكًا بأفلام الأبيض والأسود، وقال: ”الناس شبطانة وبتدور على أفلام الأبيض وأسود، ولدي صديقي في الدنمارك أخبرني أنه لا ينام كل ليلة إلا بمشاهدة فيلم من أفلام الأبيض وأسود“.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تصريحات يوسف، فكتبت إحداهن ساخرة: ”يعني الواحد يبوس ويتمضمض ومافيش مشاكل؟ والله دي احلي فتوي سمعتها في حياتي استاذ حسن سؤال هو دين ابوكوا ايه بالضبط؟“.

وأضافت أخرى متسائلة: ”يعني لو بصبصت لواحدة في الشارع أروح بعدها أغسل وشي؟“، وتابعت أخرى: ”دانت طلعت راجل مهزء بجد. بدل ماتعترف بغلطك وتستغفر عنه.لا انت بتبرره. وتبريرك عقيم كمان“.

في المقابل قال عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إن حسن يوسف كان ممثلا قديرا، وأن مسيرته الفنية مليئة بالنجاحات، ولا يجد من المعلقين مهاجمته ومحي تاريخه الطويل في الفن.