شاهد .. شاب يرفض دفع نصف مليون ريال ثمن «النظرة الشرعية» لفتاة.. لكن ما فعله شقيق الفتاة جعل الكل مذهول ومنصدم !!

انت الان تتابع خبر شاب يرفض دفع نصف مليون ريال ثمن «النظرة الشرعية» لفتاة.. لكن ما فعله شقيق الفتاة جعل الكل مذهول ومنصدم !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/15 الساعة 01:40 صباحاً | (عمار النجار)

أقدَمَ شاب يمني على إطلاق النار على خطيب شقيقته بعد فسخ الخطبة؛ بحجة أنه ألقى النظرة الشرعية على شقيقته وعليه أن يتزوجها أو يدفع نصف مليون ريال يمني.

وحسب موقع يمني محلي ، قالت أسرة الشاب "س. ش" أن شقيق الفتاة أطلق النار على ابنهم يوم الخميس الماضي؛ وذلك عقب فسخ الخطوبة من شقيقته بعد النظرة الشرعية بيومين.

وطلب شقيق الفتاة من الشاب مبلغ خمسمائة ألف ريال يمني كتعويض عن النظرة الشرعية لشقيقته وفسخه لخطبتها، وعندما رفض ذلك أطلق النار على قدميه، وفر إلى جهة مجهولة، لينقل الشاب المصاب إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج.

وطالبت أسرة الشاب بسرعة إلقاء القبض على الجاني وإحالته للقضاء.