شاهد .. مأساة النجمة الراحلة فايزة كمال بطلة ’’مسلسل المال والبنون‘‘.. خذلها محمد منير وهي على فراش الموت (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر مأساة النجمة الراحلة فايزة كمال بطلة ’’مسلسل المال والبنون‘‘.. خذلها محمد منير وهي على فراش الموت (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/15 الساعة 01:10 صباحاً | (عمار النجار)

نجمة مصرية بملامح أمريكية، جميلة الطلة، كالشمس عندما تشرق وسط الظلام ،قطة برية وسط الناس ،إنها الفنانة الجميلة فايزة كمال ،التي تتميز بلون بشرتها الابيض الاوروبي، والعيون الزرقاء والشعر الاصفر مثل شعاع الشمس.

اسمها بالكامل، فايزة محمد كمال، ولدت في الكويت عام ١٩٦٢، بدأت مشوارها الفني من خلال مسلسل تاريخي حمل اسم " العدل والتفاح" من بطولة الراحلة مديحة كامل، وحققت شهرتها الواسعة بعد مشاركتها في مسلسل " المال والبنون" الجزء الأول حيث قامت بدور فريال فراويلة.

زوجت من المخرج مراد منير الذى أشهر إسلامه لكي يتزوجها ،على الرغم من أن جميع عائلته مسيحية لكنه تحدى الجميع من أجلها ،وأنجبت منه ولدين هما يوسف وليلي.

وكانت بدايتها في أدوار صغيرة ،ولكن تدرجت في الأعمال إلى أن أصبحت نجمة كبيرة يعشقها الجميع رغم ان ادوارها ليست البطولة وانما ادوارها كانت مميزة ولها بصمة لدى الجمهور ومن أهم الأعمال التي شاركت فيها المال والبنون ،دنيا،وزير في الجبس ،لحظة خطر ،الانتحار،الإمام الغزالي وعدد كبير من الأعمال الممتعة.

قال زوجها المخرج مراد منير، إن صداقة كانت تجمع بين الراحلة فايزة كمال والكينج محمد منير، وذلك بسبب عملهم سويا في مسرحية " الملك هو الملك" وأنها تواصلت هاتفيا مع منير وهي على فراش الموت وطلبت منها زيارتها وأكدت له إنها تريد رؤيته، لكنها للأسف خذلها ولم يهتم وحتى عندما توفيت لم يحضر جنازتها.

ورحلت فايزة كمال في ٢٦ مايو ٢٠١٤ بعد معاناة مع مرض سرطان الكبد، عن عمر يناهز ٥٢ عاماً.