شاهد .. الكشف عن الحالة الصحية للفنان ’’محمد هنيدي‘‘ بعد حريق منزلة .. سبب الحريق صدم الكل !!

انت الان تتابع خبر الكشف عن الحالة الصحية للفنان ’’محمد هنيدي‘‘ بعد حريق منزلة .. سبب الحريق صدم الكل !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/14 الساعة 11:40 مساءً | (عمار النجار)

بعد تداول انباء نشوب حريق في منزل الفنان محمد هنيدي، واكد هنيدي على سلامته قائلا : بيتي ولع فجأة، بس الحمد لله أن ربنا حفظنا وحفظ الأسرة وأنها جت على قد كده، ولحقناها بدري.

وصرح الفنان محمد هنيدي، عن تفاصيل الحريق الذي اندلع في منزله، انه حدث انفجار في تكييف الهواء وهذا ماسبب نشوب الحريق، قائلا: "اإحنا كنا قاعدين وفجأة لقينا دخان خارج من الغرفة لكن الحمد لله لحقناه بدري.

هنيدي: الحمد لله أنا والأسرة بخير ربنا نجانا".

حيث ان الفنان هو من أعلن عن نشوب حريق في شقته، وذلك عبر حسابه الرسمي في فيسبوك، وذلك بنشرة لصورة منزله بعد اخماد الحريق، معلقا عليها: " الحمد لله .. بيتي ولع فجأة.. بس الحمد لله إن ربنا حفظنا وحفظ الأسرة وإنها جت على قد كدة ولحقناها بدري".