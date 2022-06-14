شاهد .. عريس لم يستطع التحمل وما فعله بعروسته أمام الملأ غير متوقع وأصاب الكل بالصدمة !! (اتفرج فيديو)

انت الان تتابع خبر عريس لم يستطع التحمل وما فعله بعروسته أمام الملأ غير متوقع وأصاب الكل بالصدمة !! (اتفرج فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/14 الساعة 10:10 مساءً | (عمار النجار)

وثق مقطع فيديو متداول اعتداء عريس من أوزباكستان، على عروسه بضربها بقوة على رأسها في حفل زفافهما لأنها فازت عليه في لعبة تقليدية.

وأظهر الفيديو العروسان وهما يلعبان اللعبة والتي كانت على ما يبدو نزع شيئاً من على ملابسهما بسرعة ، إلا أن العروس تمكنت من نزعها أولاً.

وأبان الفيديو ردة فعل العريس الصادمة بعد خسارته اللعبة أمام زوجته، حيث قام بضربها على رأسها بقوة، وظهر عليها ملامح الحرج والألم مما فعله بها أمام الحضور.