أخبار اليمن : تحالف العدوان يحتجز سفينة تحمل 24 ألف طن بنزين

تحالف العدوان يحتجز سفينة تحمل 24 ألف طن بنزين
أفادت شركة النفط اليمنية اليوم بأن تحالف العدوان بقيادة أمريكا احتجز سفينة وقود جديدة ومنعها من الدخول إلى ميناء الحديدة.
وأوضح الناطق الرسمي للشركة عصام المتوكل، أن تحالف العدوان احتجز السفينة "برنسس حليمة" التي تحمل 23 ألفاً و920 طناً من مادة البنزين.
وأشار إلى أن العدوان منع السفينة من الوصول إلى ميناء الحديدة بالرغم من تفتيشها وحصولها على تصاريح دخول من الأمم المتحدة.
وأكد أن تحالف العدوان ما يزال يمارس القرصنة على سفن المشتقات النفطية رغم حصولها على تصاريح دخول من الأمم المتحدة، التي عجزت عن إدخال سفن تحمل طابعاً إنسانياً سواء قبل الهدنة المعلن عنها أو أثناءها.
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