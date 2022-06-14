شاهد .. تسريب صور نادرة للسندريلا ’’سعاد حسني‘‘ مع عائلتها تجتاح الأنترنت.. لن تصدق كيف كانت ملامحها !! (اتفرج)

انت الان تتابع خبر تسريب صور نادرة للسندريلا ’’سعاد حسني‘‘ مع عائلتها تجتاح الأنترنت.. لن تصدق كيف كانت ملامحها !! (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/14 الساعة 09:10 مساءً | (عمار النجار)

أنتشرت بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي من جديد مجموعة صور للفنانة المصرية الراحلة سعاد حسني، ظهرت فيها مع عائلتها الكبيرة وقد بدت عليهم البهجة والفرح.

لاقت الصور تفاعلاً كبيراً بين الجمهور وتغزل المتابعون بجمال سعاد حسني وملامحها المليئة بالسعادة في تلك الأوقات، وأشادوا بجمالها الطبيعي.

يذكر بأن سعاد حسني ولدت في حي بولاق في القاهرة، وتعود أصولها للشام، فوالدها الذي يعمل خطاطاً في المعهد الملكي للخط العربي، إنتقل إلى القاهرة في عام 1912، وقد أتى بصحبة الجد حسني البابا، الذي كان يعمل مطرباً في دمشق، كما أن عمها أنور البابا كان فناناً، فنشأت في أسرة فنية.

ولسعاد حسني 16 أخ وأخت، منهم شقيقتها الفنانة ​نجاة الصغيرة​، إلا أن لها ست أشقاء فقط من والدتها، التي إنفصلت عن والدها وسعاد في عمر الخامسة، وعاشت مع زوج والدتها عبد المنعم حافظ ومع شقيقتيها كوثر وصباح، وبسبب الظروف المعيشية لم تدخل سعاد حسني المدرسة.