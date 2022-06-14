أخبار اليمن : قوى العدوان تواصل خرق الهدنة في 6 محافظات

قوى العدوان تواصل خرق الهدنة في 6 محافظاتارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 132 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في 40 عملية تحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الضالع، وجبهات الحدود.

وأكد المصدر أن مرتزقة العدوان استحدثوا تحصينات قتالية حول محيط مدينة مأرب، وفي بير باشا ومسح طرق في المقصع والغبيشه في البرح بمحافظة تعز، وجوار جامع الدهنة بمحافظة الضالع، وخلف المعريضة وشرق دار النصر في جيزان.

ولفت المصدر إلى أنه تم تسجيل 19 خرقا بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان، على مواقع الجيش واللجان الشعبية في البلق الشرقي والروضة والعكد وملعاء بمحافظة مأرب، وغرب حرض بمحافظة حجة، والمدافن والملاحيظ بمحافظة صعدة.

وأشار المصدر إلى أن مرتزقة العدوان استهدفوا بقصف مدفعي مواقع الجيش واللجان في العمود وجبل تويلق بوادي جارة بجيزان، وطخية وشرق عرف بعسير.

وذكر المصدر أنه تم تسجيل 67 خرقاً بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، وجبهات الحدود.