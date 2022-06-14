شاهد .. شاب يعاشر فتاة قاصر معاشرة الأزواج في المرج .. وما أعترف به أصاب المحققين والشرطة بالصدمة !!

انت الان تتابع خبر شاب يعاشر فتاة قاصر معاشرة الأزواج في المرج .. وما أعترف به أصاب المحققين والشرطة بالصدمة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/14 الساعة 05:40 مساءً | (عمار النجار)

كشف المتهم باغتصاب فتاة قاصر في المرج، عن مفاجأة في اعترافات تفصيلية أمام نيابة المرج، اليوم الاثنين، حيث أكد أن ما حدث كان بإرادة الفتاة ولم يكن كرها عنها.



وأضاف المتهم، أنه كانت هناك علاقة عاطفية بينه وبين الفتاة فذهبت اليه في شقته وعاشرها معاشرة الازواج برضاها.



وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيق، واستمعت النيابة الي اقوال الفتاة المجني عليها والتي أكدت انها كانت تعيش قصة حب مع المتهم ثم نجح في خداعها باسم الحب واغتصبها.



وأوضحت الفتاة، أن المتهم وعدها بالزواج عقب ارتكاب فعلته إلا أنه تهرب منها بعد ذلك قائلة "عشمني وخلي بيا".



وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا من أسرة فتاة بتعدى أحد الشباب عليها فى المرج، وأنه عاشرها معاشرة الأزواج بحسب قولهم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان.