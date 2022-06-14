شاهد .. والد النجم تامر حسني يصدم الكل.. لن تصدق أنه أًصبح في هذه السن والمفاجأة بمهنته الحقيقية والمخفية عن الإعلام !!

انت الان تتابع خبر والد النجم تامر حسني يصدم الكل.. لن تصدق أنه أًصبح في هذه السن والمفاجأة بمهنته الحقيقية والمخفية عن الإعلام !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/14 الساعة 05:10 مساءً | (عمار النجار)

أحتفل حسني شريف، والد الفنان تامر حسني، في مارس الماضي بعيد ميلاده الـ78.

ولد حسني شريف في يوم 14 مارس 1944، وشارك في عدد من الأفلام منها فيلم "مسعود سعيد ليه"، وله عدد من الأغاني الشهيرة منها "مين زيك مين"، فهو فنان قدير.

ونرصد لكم في هذا التقرير معلومات عن الفنان حسني شريف:

- اسمه الكامل حسني شريف عباس فرغلي.

- بدأ نشاطه السينمائي في الستينيات وظهر فى عدة أفلام حتى نهاية الثمانينيات، منها فيلم جدعان حارتنا 1965، وكدابين الزفة 1986 والجوازة دي مش لازم تتم 1988.

- شارك في 8 أفلام كممثل في أدوار صغيرة أو دور المطرب، كان آخرها فيلم "الجوازة دي مش لازم تتم" في عام 1988.

- شارك بغناء التواشيح في مسلسل الحرملك لبوسي وكرم مطاوع، سنة 1983.

- سافر إلى سوريا لفترة من الزمن، وقالت عنه الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"،: "لو كمل في مصر كان بقى له شأن كبير".

- تزوج من السيدة فاطمة الصباغ، وأنجب منها تامر حسني الفنان الشهير، وشقيقه حسام حسني مدير أعمال تامر، ثم انفصل عنها، وكان تامر بعمر 7 أعوام.

- قال تامر حسني، عنه في لقاء تلفزيوني مع الفنانة إسعاد يونس: "قابلته لما كبرت، ووالله حتى ما سألته أنت كنت فين ولا سبتنا ليه، أنا أصلا عايش برضاه هو وأمي".

- وفقا لكتاب التياترجي لوسام الدويك، الذي يحكي قصة الفنان منير مراد، تزوجت ميرفت شريف" ابنة الفنان حسني شريف، من الفنان الراحل منير مراد، وظلت معه حتى وفاته، وميرفت شريف شقيقة تامر حسني من الأب.