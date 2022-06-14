شاهد .. بعد الشهرة والثراء الفاحش.. 5 فنانين مصريين خذلهم الجميع وانتهت رحلة نجوميتهم في دار المسنين.. الأسم الثالث سيصيبك بالصدمة !!

انت الان تتابع خبر بعد الشهرة والثراء الفاحش.. 5 فنانين مصريين خذلهم الجميع وانتهت رحلة نجوميتهم في دار المسنين.. الأسم الثالث سيصيبك بالصدمة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/14 الساعة 04:40 مساءً | (عمار النجار)

من النجومية والأضواء الى دار المسنين، هكذا إنتهى المطاف بعدد من الفنانين الذي عاشوا أجمل أيامهم من الشهرة في فترة شبابهم ونضوجهم إلى أن هاجمهم المرض وسلب منهم قوتهم الجسمانية وجانباً من ذاكرتهم العقلية ليختتموا رحلة حياتهم في دور العجزة والمصحات الاستشفائية.

نستعرض معكم أبرز 5 فنانين انتهت رحلة نجوميتهم في دار المسنين :

آمال فريد رحلت في دار المسنين في 19 يونيو 2018، إنتهت حياة الفنانة الكبيرة آمال فريد التي غادرت عالمنا بعد أشهر مريرة قضتها وحيدة بين جدران دار المسنين. الفنانة المصرية عايشت الشهرة والأضواء في فترة الزمن الجميل، وشاركت في العديد من الأفلام، وبينها لعبها دور البطولة مرتين مع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ في فيلمي "ليالي الحب"، و"بنات اليوم".

آمال فريد

آمال فريد كانت قد اعتزلت الفن منذ عقود طويلة، لكنها ظهرت قبل عام الى الأضواء بحال يرثى لها جراء إصابتها بمرض الزهايمر، فسارعت نقابة الفنانين الى الإهتمام بحالتها الصحية والعناية بها الى أن وافتها المنية.

نادية فهمي في دار المسنين ضجة كبيرة أثيرت قبل ست سنوات بعد إيداع الفنانة القديرة نادية فهمي في مصحة للمسنين حيث هاجم الجمهور كل من طليقها الفنان سامح الصريطي وإبنتها الفنانة الشابة ابتهال الصريطي بسبب تصرفهما الصادم، إلا ان الأخيرين بررا الأمر بنصيحة الأطباء الذين إرتاووا نقلها لدار العجزة لتوفر العناية والرعاية الكاملة لحالتها الصحية بسبب إصابتها بالخرف والزهايمر.

نادية فهمي عايشت الشهرة والمجد في الكثير من المسلسلات وبينها أدوارها في فترة التسعينيات مثل "أرابيسك" و"ضمير أبلة حكمت" و"ساكن قصادي"، إضافة الى أفلامها في السينما، وأبرزها الحدق يفهم" و"فوزية البرجوازية" و"الليلة الموعودة".

عمر الشريف توفي في دار العجزة حياة صاخبة بالشهرة والثراء وصولاً الى العالمية عاشها النجم الراحل عمر الشريف، إلا أن سنواته الأخيرة كانت مأساوية للغاية بعدما قضاها وحيداً في أروقة دار العجزة ناسياً كل تفاصيل حياته والتي لم يتذكر منها شيئا على الإطلاق بسبب إصابته بمرض الزهايمر، وانتهت رحلته في ١٠ يوليو ٢٠١٥ عن عُمر ناهز الـ83 عاما.

هالة شوكت ..نهاية مؤسفة

الفنانة السورية هالة شوكت أعتبرت من أبرز فنانات الجيل الأول للدراما السورية، وأثرتها بالعشرات من الأعمال الفنية المتميزة وساهمت في شهرة الدراما السورية بالوطن العربي، إلا أنها دخلت دار السعادة للمسنين في سوريا بإرادتها وتتوفي فيها عام 2007 عن عمر الـ77 عاماً.

ونذكر من أبرز أعمالها : "ليالي الصالحية"، "الخوالي"، "جميل وهناء"، "الفصول الأربعة" و"درب التبانة".

عبد العزيز مكيوي ونهاية صادمة من تقديمه لأدوار متميزة في المسلسلات والأفلام وأبرزها بطولته لفيلم "القاهرة 30" إلى نهاية صادمة جداً في أواخر أيام حياته... أنه الممثل القدير عبد العزيز مكيوي الذي لجأ الى التسول للحصول على قوت وأصيب بأمراض الشيخوخة، فقامت حينها نقابة المهن التمثيلية بنقله الى دار المسنين وتكلفت بمصاريف علاجه ليتوفى بعدها بهذه الدار عن عمر 82 عامًا.

عبد العزيز مكيوي

ومن أعماله في مسيرة شهرته، مشاركته في فيلم "لا تطفئ الشمس" برفقة فاتن حمامة وشكري سرحان، وفي مسلسلات "القضاء في الإسلام" و"أوراق مصرية"، و"نعتذر عن هذا الحلم" و"العائلة" وغيرها من الأعمال الفنية.