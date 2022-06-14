شاهد .. جريمة تهز الخليج العربي.. وافد بهتك عرض 3 فتيات شديدات الجمال ويصورهن دون علمهن.. لكن النهاية كانت مروعة !

انت الان تتابع خبر جريمة تهز الخليج العربي.. وافد بهتك عرض 3 فتيات شديدات الجمال ويصورهن دون علمهن.. لكن النهاية كانت مروعة ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/14 الساعة 04:10 مساءً | (عمار النجار)

جريمة جديدة هزت دولة الامارات العربية المتحدة بعد قيام هتك آسيوي عرض 3 فتيات من خلال تصويرهن بهاتفه أثناء تواجدهن في دورة المياه وفي غرفهن دون علمهن بدبي.

وتعود الواقعة عندما استغل الآسيوي السكن المشترك بين الرجال والنساء في تصوير الفتيات خلسة للتلصص عليهن وهتك عرضهن، حيث وضع هاتفه بعد تشغيل كاميرا التصوير في أماكن مختلفة في الشقة منها سقف دورة المياه أو تحت أبواب الغرف.

وتفصيلا، أمرت النيابة العامة في دبي برفع لائحة اتهام بحق آسيوي هتك عرض 3 فتيات بتصويرهن بهاتفه أثناء تواجدهن في دورة المياه إلى محكمة الجنايات.