شاهد .. طلبوا من النجم الأرجنتيني ميسي رأيه الصريح بالفرعون المصري محمد صلاح فصدمت إجابته كل اللاعبين !!

انت الان تتابع خبر طلبوا من النجم الأرجنتيني ميسي رأيه الصريح بالفرعون المصري محمد صلاح فصدمت إجابته كل اللاعبين !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/14 الساعة 11:10 صباحاً | (عمار النجار)

تحدث الأرجنتيني ليونيل ميسي، جناح نادي باريس سان جيرمان، عن النجم المصري محمد صلاح وتوقع فوزة بجائزة الكرة الذهبية خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى نجم ليفربول يقدم عروضا رائعة مع فريقه الريدز.

وفي لقاء مع مع قناة "أون تايم سبورت" المصرية، قال ميسي: "محمد صلاح، لاعب رائع وهو يُقدم مستوى غير عادي مع نادي ليفربول ومنتخب بلاده".

وحصد ليونيل ميسي، جائزة، أفضل لاعب في العالم للمرة السابعة في تاريخه، وجاء ليفاندوفيسكي، في المركز الثاني، بينما تواجد صلاح في المركز السابع للعام 2021 .

بينما فاز النجم المصري محمد صلاح، بجائزة القدم الذهبية 2021، متفوقا على العديد من نجوم العالم، وتسلمت زوجته ماجي صادق، الجائزة في الحفل الذي أقيم بعد ساعة واحدة من انتهاء حفل جائزة الكرة الذهبية فى موناكو بفرنسا.

وكان ميسي تحدث عن محمد صلاح وليفاندوفسكي عقب فوزه بجائزة الكرة الذهبية، وقال في تصريحات صحفية: "محمد صلاح وليفاندوفسكي يقدمان مستوى جيد ويستطيعان تحقيق الجائزة في الوقت القادم".

وأصبح صلاح، أول لاعب عربي يتوج بالجائزة، وثالث لاعب إفريقي يحصل عليها بعد كل من صامويل إيتو وديديه دروجبا.

وتقدم إمارة موناكو الفرنسية منذ عام 2003 جائزة القدم الذهبية للاعبين المتميزين على الصعيدين الجماعي والفردي، والمشهود بتألقهم في أمور أخرى بعيدة عن كرة القدم