شاهد .. سألوا شقيقة رشدي أباظة عن سبب قيامه بتطليق صباح صباحية ليلة الدخلة ؟ فكشفت المخفي والمستور للعلن !!

انت الان تتابع خبر سألوا شقيقة رشدي أباظة عن سبب قيامه بتطليق صباح صباحية ليلة الدخلة ؟ فكشفت المخفي والمستور للعلن !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/14 الساعة 09:40 صباحاً | (عمار النجار)

ظلت حكاية زواج الدنجوان رشدي أباظة من صباح وطلاقه منها ليلة الدخلة لغزا حير الوسط الفني حتى خرجت شقيقته منيرة عن صمتها وكشفت المستور.

“قسمت” ابنة رشدي أباظة قالت إن زواج والدها من صباح تم في عام 1967 وبدأ بـدعابة في لبنان، عندما تحدته صباح أنه لا يستطيع الزواج منها خوفا من سامية جمال، فاصطحبها للمأذون.

قسمت أضافت أن الزوجين أفاقا من اللعبة وتم الطلاق بعد أسبوعين لكن صباح ظلت صديقة لأبيها حتى وفاته.

مؤخرا كشفت منيرة شقيقة الفنان الراحل كواليس زواجه من صباح وسر عدم استمراره في أول ظهور إعلامي لها وقالت خلال استضافتها في برنامج “هنا العاصمة”، إن شقيقها شارك في فيلم إلى جانب الفنانة اللبنانية في بيروت وأنه اتصل بالعائلة عبر الهاتف بعد ذلك وأبلغها أنه سيتزوجها.

وأضافت: أن الزواج تم بحضور مأذون.. وإنه اتصل في اليوم التالي معلناً طلاقه من صباح بعد ساعات فقط من الزواج وهي الرواية التي تتناقض مع المعلومات التي تشير إلى أن الزواج استمر أسبوعين.

وكشفت منيرة أن سبب ارتباطهما هو مجرّد نزوة، وأنهما عملا معاً فأحب كل منهما الآخر وأن هذا هو سبب زواجهما وانفصالهما السريعين، وأن صباح سافرت بعد الطلاق إلى باريس.