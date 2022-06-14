شاهد .. بعد أن طردوها من مسلسل ’’المداح 2‘‘.. سألوا نسرين طافش عن رأيها في حمادة هلال فكانت ردة فعلها غير متوقعة ..ماذا قالت ؟!

انت الان تتابع خبر بعد أن طردوها من مسلسل ’’المداح 2‘‘.. سألوا نسرين طافش عن رأيها في حمادة هلال فكانت ردة فعلها غير متوقعة ..ماذا قالت ؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/14 الساعة 09:10 صباحاً | (عمار النجار)

حلت الفنانة هبة مجدي بديلا للفنانة السوررية نسرين طافش في مسلسل المداح 2، حيث قال حمادة هلال أنها لم تُستبعد كما يقول البعض، ولكن كل ما في الأمر أنه لم يحدث اتفاق بينها وبين القائمين على العمل، ولكن لم يكن هناك خلاف أو مشاكل كما أشيع.

وأوضح أن نسرين حل محلها الفنانة هبة مجدي التي قدمت الدور بشكل جيد جدًا، وكذلك ظهرت معهم في الجزء الجديد الفنانة سهر الصايغ وقدمت دور رائع وهو الجنية “مليكة”.

وكانت الفنانة السورية نسرين طافش، أعربت عن سعادتها البالغة بردود الأفعال التي تتلقاها حول مسلسل "المداح1" للفنان حمادة هلال؛ حيث تُجسد فيه شخصية جديدة ومختلفة على نوعية أدوارها التي قدمتها من قبل.

وعن عملها مع الفنان حمادة هلال لأول مرة في"المداح"، أشارت إلى أنها جمعتها به كيمياء فنية أثناء كواليس عملها معه، فهو على الصعيد الإنساني ابن أصول وشخص راق ولطيف ويحب الحياة، وكفنان فهو شامل ومتعدد المواهب وحبوب.