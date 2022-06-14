شاهد .. نجمة طاش ما طاش’’ريم عبد الله‘‘ تُشعل الأنترنت بإطلالة مفزعة بدون مكياج.. والجمهور مصدوم ! (صورة)

انت الان تتابع خبر نجمة طاش ما طاش’’ريم عبد الله‘‘ تُشعل الأنترنت بإطلالة مفزعة بدون مكياج.. والجمهور مصدوم ! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/14 الساعة 07:10 صباحاً | (عمار النجار)

تعرضت الفنانة السعودية ريم عبد الله بطلة مسلسل العاصوف لحملة من السخرية من بعض المتابعين بعد ظهورها بإطلالة صادمة من دون ماكياج وتغزلها بجمالها.

وشاركت ريم عبدالله مقطع فيديو لها عبر حسابها على سناب شات ظهرت فيه بدون مكياج وعلقت كاتبة: “هذا الفيديو بدون مكياج.. قولوا ماشاء الله”.

وقد انهالت التعليقات الساخرة على الفيديو حيث كتب متابعون عن عمليات التجميل التي أجرتها من “بوتوكس وفيلر” وغيرها حتى تصبح بهذه الملامح حيث كتبت احداهن: “” انا اذا شفت محمده عبده اقول ماشاءالله لكن انتي نقول ماشاءالله على ايش الحواجب اللي كانها طريق ازفات ولا على براطمك السودا ولا على تيشرت الهنود اللي لابسته ولا على الشحوم اللي فيك والتجميل يا شينة” .

ونشرت متابعة اخرى صورة على طريقة “قبل وبعد” مستغرضة التغير الكبير في شكلها وكتبت “بدون ماكياج اها تطيب والحواجب والفيلر والنفخ والشد”.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ريم عبد الله، مسلسل العاصوف 3، الذي خاضت به السباق الرمضاني 2022 رفقة الفنان ناصر القصبي وعدد من النجوم السعوديين.