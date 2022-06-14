شاهد .. مراهقة مصرية تقدم على عمل صادم لم يتوقعة أحد والتحقيقات تكشف مفاجأة لا تخطر على البال !! ماذا حدث ؟

انت الان تتابع خبر مراهقة مصرية تقدم على عمل صادم لم يتوقعة أحد والتحقيقات تكشف مفاجأة لا تخطر على البال !! ماذا حدث ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/14 الساعة 06:40 صباحاً | (عمار النجار)

تلعب التربية المنزلية جزء كبير في حياة الجميع ، وحصول الاطفال في منازلهم على الحب والحنان والتفاهم ، يساهم بشكل كبير في تحقيق الاتزان النفسي للطفل وهو ما يمكنه من مواجهة مصاعب الحياة حين يبدأ خطواته الاولى في الحياة.

يعتقد الكثيرون ان الفقر والعوز ، هو اخطر شيء يمكن ان يحدث للاطفال، والحقيقة التي كشفها العلم والواقع المعاش ان هناك فقراء كثيرون نبغوا ووصولوا الى اعلى المراتب العلمية، وحققوا نجاحات مبهرة على كافة المستويات.

واذن فإن الحرمان العاطفي والقسوة هي اخطر شيء على الاطفال ، فقد كشفت دراسات كثيرة ان اعتى المجرمين والذين قاموا بجرائم مروعة ، كان ورائها قسوة الاب او الام او كليهما معا ، وقد حدث لمراهق مصري في العام الماضي ان انتحر بعد فشله في مادة دراسية ، ورغم صغر سنه ، ورغم ان الحياة أمامه ، فلم يتمكن من تجاوز ذلك الفشل البسيط الذي يواجه الجميع ، وكتب رسالة قبل وفاته اعلن فيها انه اقدم على الانتحار لأن ابوه سوف يسومه سوء العذاب والموت ارحم له مما سيفعل الاب.

فقد أقدمت طالبة بالصف الثالث الإعدادي، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية المصرية على التخلص من حياتها بتناول قرص حفظ الغلال، وذلك بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة نتيجة رسوبها في بعض المواد الدراسية بامتحانات نهاية العام بالشهادة الإعدادية وجرى نقلها على الفور لقسم السموم بمستشفى بنها الجامعي، والحالة العامة غير مستقرة الآن، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وفقا لموقع صدى البلد.

تلقت الجهات الأمنية إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود إشارة من مستشفى بنها الجامعي، باستقبال طالبة بالصف الثالث الإعدادي مقيمة دائرة مركز شرطة طوخ تعاني آلام بالمعدة وقيء مستمر نتيجة تناول قرص حفظ الغلال.

على الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين قيام الطالبة 14 سنة، مقيمة دائرة مركز شرطة طوخ، بتناول قرص حفظ الغلال، وتسبب لها بآلام بالمعدة وقيء مستمر والحالة العامة غير مستقرة، وذلك بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة نتيجة رسوبها في بعض المواد الدراسية بامتحانات نهاية العام بالشهادة الإعدادية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.