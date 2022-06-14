شاهد .. والدة ’’شيماء سيف‘‘ تخطف أنظار الجمهور بظهور نادر.. وجمالها يتصدر الترند !! (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر والدة ’’شيماء سيف‘‘ تخطف أنظار الجمهور بظهور نادر.. وجمالها يتصدر الترند !! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/14 الساعة 06:10 صباحاً | (عمار النجار)

عادة ما يهتم الجمهور العربي بحياة محبيهم من الفنانات، وبالتحديد فيما يتعلق بحياتهن الشخصية التي دائماً ما يحرصن على إبقاءها بعيدًا عن الأضواء ووسائل الإعلام، كالتعرف إلي أفراد عائلاتهن، خاصة أمهاتهن، وذلك لتحّري الشبه بين النجمة ووالدتها، حيث أن هناك نجمات مصريات وعرب يعتبرن نسخة طبق الأصل من أمهاتهن.

وهذا ما حدث مع الفنانة المصرية “شيماء سيف” حين قامت بنشر صورة نادرة لها تجمعها بوالدتها، هنئتها من خلالها بمناسبة عيد ميلادها، وذلك على صفحتها في موقع التواصل الإجتماعي «إنستجرام».





وأحدثت الصورة ضجة في أوساط المتابعين الذين رأوا في معظمهم أن الوالدة ما زالت تتمتع بالشباب والحيوية. كما قارنوا بينها وبين ابنتها وأشاروا إلى أنها تشبه إبنتها كثيرًا.

يُشار أن الفنانة شيماء سيف قليلًا ما تنشر صورًا خاصة لعائلتها وتفضل أن تبقى بعيدًا عن الإعلام والصحافة، تحترم قدسية الحياة الشخصية، وكل ماتنشره يتعلّق بأعمالها الخاصة أو بصورها الشخصية فقط.