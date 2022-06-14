شاهد .. توضيح مهم لكل سكان العاصمة الأردنية عمان.. هذا ما حدث والذي لم يكن متوقع !! (صورة)

انت الان تتابع خبر توضيح مهم لكل سكان العاصمة الأردنية عمان.. هذا ما حدث والذي لم يكن متوقع !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/14 الساعة 05:40 صباحاً | (عمار النجار)

أجرى البنك الدولي دراسة التشخيصية وتوصيات خاصة بالنقل العام في الأردن، كشفت عن تحليل لتوقيت ومسافة إمكانية وصول المواطنين لمحطات النقل بالعاصمة عمّان.

ووفق الدراسة، فقد تم تحليل إمكانية الوصول إلى خدمات الحافلات الرسمية الحالية التابعة لأمانة عمان الكبرى، وتقييم إمكانات هذه الخدمات لتمكين السكان من الوصول إلى الخدمات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية مثل التعليم والصحة ومراكز الأعمال.

ويشير التحليل، الذي أجراه البنك الدولي، إلى أن 73.4 في المائة من سكان أمانة عمان الكبرى يمكنهم الوصول إلى مرافق النقل العام في نطاق 400 متر من أماكن إقامتهم.

ويمكن لـ 90.1 في المائة الوصول إلى مرافق النقل العام في نطاق 800 متر، في حين أن الإقامة على بعد مسافة معينة من طرق أو مواقف النقل العام أو المحطات لا يضمن بالضرورة الوصول إلى خدمات النقل العام، نظرا لأن الوصول يعتمد على التشغيل الفعلي والتواتر والطريق الذي تسير عليه الحافلات.

وتشير هذه الأرقام إلى فرص لتحسين؛ خدمات النقل العام لخدمة السكان، وسياسات التخطيط الحضري لتشجيع التنمية الموجهة نحو العبور TOD (على سبيل المثال، تنمية عالية الكثافة حول خدمات النقل العام المتاحة).

ووجد التحليل أيضا أن هناك فرضا ضائعة لأمانة عمان الكبرى لتحسين ميزتها النسبية في النقل العام مقارنة بأنماط السفر الأخرى.

كما لا تتضمن الشبكة “النقل” سوى فرص تحويل قليلة أو معدومة تقريبا الأمر الذي يمكن أن يوسع من منطقة الخدمة إذا كان للخدمات جداول زمنية ثابتة ومنسقة ومرافق توقف /تحویل.

وتالياً النسبة المئوية لسكان أمانة عمان الذين يتمتعون بإمكانية الوصول إلى الخدمات والشركات التي تستخدم وسائل النقل، وفق دراسة البنك الدولي: